زيت حشيش في زجاجات شامبو.. قرار عاجل من المحكمة ضد أجنبي حاز مخدرات في المطار

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح النزهة حبس أجنبى الجنسية 15 يوما على ذمة التحقيق، ضبط بحوزته 6 زجاجات زيت مخدر حشيش مخدر مخبأة فى طرد زجاجات شامبو قادم من الولايات المتحدة الأميركية بقرية البضائع بمطار القاهرة الجوى.

نجحت الإدارة العامة لجمارك الطرود البريدية، برئاسة أحمد إسماعيل جويلي، المدير العام، وإدارة جمرك البريد المصري، برئاسة مدحت علام، مدير الجمرك، في إحباط محاولة تهريب مواد مخدرة واردة من الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة بمطار القاهرة الدولي وقرية البضائع.

جاء ذلك بناءً على تعليمات أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، والدكتور نبيل علي علي بدر، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية، بضرورة تشديد الرقابة على المنافذ الجمركية.

وأثناء فحص أحد الطرود الواردة من الولايات المتحدة ، اشتبهت بدور حمدي عبد العزيز، مأمور التعريفة، في محتويات الطرد، الذي كان يضم مستحضرات للعناية بالشعر واليد، ويزن 6 كيلوجرامات، ويحتوي على 6 عبوات.

بالعرض على مدحت علام، مدير الجمرك، أمر بعرض الطرد على الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بفرع المطار، التي أكدت الاشتباه في محتوياته، وأفادت أن المادة المضبوطة عبارة عن زيت مخدر القنب، وقدرت قيمتها بـ 12 مليون جنيه مصري.

تم التحفظ على الطرد، وتحرير المحضر رقم 5 لسنة 2026، مع تحريزه بالسلك والرصاص الجمركي، تمهيدًا لعرضه على رئيس الإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية والجهات المختصة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.