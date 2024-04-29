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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير في قطاع السيارات: السوق عبثي ومنعدم الضمير

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

وصف محمد شتا الخبير في قطاع السيارات سوق السيارات في مصر بالعبثي وليس به ضمير وهذا منذ سنوات ولكن أصبح جلياً بعد حملة " خليها تصدي " ٢٠١٩ .

وأضاف شتا في مقابلة مع الإعلامية انجي انور في برنامج مصر جديده الذي يذاع على قناة etc الفضائية أن الفجوة بين سعر وإمكانيات السيارات في العالم كله وإمكانياتها وسعرها في مصر كبير جداً بالرغم أن تكلفة الرسوم والشحن والقيمة المضافة للسيارات في مصر أقل من دول مثل ألمانيا.

وأوضح أن سعر السيارات لم ينخفض وأنها أسعار غير عادلة  وأن الأسعار الخرافية الغير منطقية والتي وصلت لثلاثة أضعاف نزلت إلى  ضعفين  وأن شراء سيارات مستعمله من الخارج هو أفضل وأنسب حل لشراء السيارات وأن مبادرة المصريين من الخارج لو طبقت وفقا لألية مختلفة من الممكن أن تسهم في توفير آلاف الدولارات للخزينة المصرية.

https://youtu.be/kbLWjedfV0s?si=Dk8Fu9B1fxdNP6HK

الدولار برنامج مصر جديدة شراء سيارات مستعملة محمد شتا

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