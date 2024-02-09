عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مياه الشرب بالشرقية تُنظم ندوه توعوية لأئمة وخطباء مدينة بلبيس عن أهمية ترشيد الاستهلاك

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على أهمية التعاون والتنسيق بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومديرية الأوقاف في تنظيم الندوات التوعوية للأئمه والخطباء لتعريفهم بأهمية ترشيد إستهلاك المياه والحفاظ عليها كمورد هام ورئيسي للحياة وتفعيلا لدور الائمة الدعوي في توعية المواطنين بالمساجد ومختلف الفعاليات الدينية وصولا لتحقيق الأمن المائي المستدام

لحمايته من القوارض.. «زراعة الشرقية» تطلق حملة لصيانة محصول القمح

ومن جانبه أشار المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي إلى أنه تنفيذاً لبروتوكول التعاون بين الشركة ومديرية أوقاف الشرقية قامت إدارة التوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة بتنظيم ندوات توعوية لائمة وخطباء مساجد مدينة بلبيس وذلك خلال اجتماعهم الدوري لتعريفهم بالخدمات التي تقدمها الشركة ونشر رسائل التوعية بأهمية الحفاظ على مياه الشرب وشبكات الصرف الصحي لتحقيق الامن المائي المستدام.

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أن الهدف من تنظيم الندوة هو نقل هذه الرسائل التوعوية المتضمنة التعريف بأهمية ترشيد استهلاك مياه الشرب في الحياه اليومية وكذلك الحفاظ علي شبكات الصرف الصحي والبيئة من التلوث للمواطنين من خلال خطبة الجمعة والفعاليات الدينية المختلفة.

استهلاك مياه الشرب الحفاظ علي مياة الشرب الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الشرب والصرف الصحى المشاركة المجتمعية ترشيد استهلاك المياه ترشيد استهلاك مياه الشرب رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

28 جنيهًا|الدولار يتراجع بقوة في السوق السوداء.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

1000 جنيه| الذهب يخالف التوقعات ويقفز مجددا.. وعيار 21 الآن مفاجأة

التموين تزف بشرى للمواطنين قبل رمضان.. فيديو

الفائدة وصلت 25%.. تحرك عاجل من 3 بنوك بعد قرار البنك المركزي

ميصحش اللي عمله.. ماذا فعل هيرفي رينارد ردا على تدريب منتخب مصر؟

أبرزهم كهربا وحجازي ولاشين| فيتوريا يوصي باستبعاد 6 لاعبين من المنتخب

88 جنيها للكيلو|انخفاض أسعار الدواجن في الأسواق وسط توقعات باستمرار الهبوط لهذه الأسباب

10 جنيهات انخفاضا.. مفاجأة سارة بشأن أسعار الدواجن

ترشيحاتنا

حكم الشرع في مراعاة أصحاب الأعذار بخطبة الجمعة.. دار الإفتاء ترد

مفاجأة مدوية عن مفاوضات اتحاد الكرة مع رينارد قبل تعيين حسام حسن

بلومبرج: أوكرانيا تدرس خطة طوارئ لتأمين تدفق الأموال حال توقف المساعدات الأمريكية | تفاصيل

بسبب المواشي.. تاجر ينهي حياته شنقا داخل حظيرة بأطفيح

الكرملين: تغيير قائد جيش أوكرانيا لن يغير مسار عملياتنا العسكرية

مستوطنون يقتحمون قريتين في رام الله


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة كلاسيك.. شاهيناز تستعرض أناقتها

اعرف سعر فستان رجوة زوجة ولي العهد الأردني| شاهد

تحذير عاجل| آثار جانبية خطيرة عند تناول البيض يوميا

طريقة عمل مناقيش اللحم.. أحلى من المحلات

فيديو

الكرملين يفاجئ المذيع الأمريكي بعد طلبه مقابلة بوتين: لست الوحيد

أوكسجين وإشارات تتبع| ابتكار سرير مُقاوم للزلازل يتضمن مقومات الحياة.. شاهد

هيدي كرم تثير الجدل بأحدث صور لها |فيديو جراف

سر انتشار أسراب الجراد في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: قلق يواجه مستقبل بوينج 737 ماكس حول العالم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: صورة إسرائيل الآن

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: أميركا الباحثة عن جذور

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: ظهرَ المسيح الدجال

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

اﻟﻤﺰﻳﺪ