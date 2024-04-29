عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خسائر فادحة.. القوات الأوكرانية تنسحب من 3 مواقع أمام الجيش الروسي |تفاصيل

القوات الأوكرانية
القوات الأوكرانية

أعلن قائد الجيش الأوكراني، أولكسندر سيرسكي، تراجع القوات الأوكرانية إلى مواقع جديدة غربي ثلاث بلدات في الجبهة الشرقية، بسبب اشتداد القتال وتحقيق القوات الروسية لعدة انتصارات وتمركزها في عدة مواقع جديدة.

وقال سيرسكي، في تصريح له: "لقد تفاقم الوضع على الجبهة، خاصة في مناطق غربي مارينكا وشمال غربي أفدييفكا التي سيطرت عليها القوات الروسية في فبراير الماضي".

وأوضح قائد القوات الأوكرانية، أن القوات اتخذت مواقع جديدة غربي بلدتي بيرديتشي وسيمينيفكا اللتين تقعان شمالي أفدييفكا، وكذلك في بلدة نوفوميخيليفكا جنوبا بالقرب من مارينكا، مضيفا أنه "بوجه عام، حقق الجيش الروسي بعض النجاحات التكتيكية في هذه المناطق، لكنه لم يتمكن من الحصول على أفضلية في العمليات".

وقال سيرسكي، إن قواته تراقب عن كثب زيادة في عدد القوات الروسية بمنطقة خاركيف، ثاني أكبر مدن أوكرانيا، لافتا إلى أن هناك دلائل تشير إلى أن روسيا تستعد بشكل مباشر لشن هجوم في شمال أوكرانيا.

روسيا تستولي على دبابة أمريكية من القوات الأوكرانية خلال الحرب

الكرملين: الذعر يتزايد في صفوف القوات الأوكرانية على الجبهة

القوات الأوكرانية قائد الجيش الأوكراني أولكسندر سيرسكي القوات الروسية أفدييفكا مارينكا الجيش الروسى أوكرانيا روسيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل أثرت حملات المقاطعة؟.. تحرك أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين بالأسواق

كانت هتعيط.. أول تصريح من ياسمين عبد العزيز على انفصالها من العوضي|فيديو

وزير الاتصالات: التعاقد مع 60 شركة لتوفير 65 ألف وظيفة للشباب

37500 للطن.. انخفاض أسعار الحديد بشكل كبير وعز يفقد 4500 جنيه

يعاقب فورا .. خالد الغندور يفتح النار علي نجم الزمالك

«مين مستخبي تحت الفستان».. إطلالة ميريام فارس تشعل السوشيال ميديا

بعد المشادة مع كلوب| ليفربول يحدد سعر بيع محمد صلاح

حركة بذيئة.. هل يوقع الزمالك عقوبة ضد مصطفى شلبي أم يفعلها كاف؟

موضوعات متعلقة

روسيا تستولي على دبابة أمريكية من القوات الأوكرانية خلال الحرب

الكرملين: الذعر يتزايد في صفوف القوات الأوكرانية على الجبهة

القوات الأوكرانية تسقط 15 مسيرة روسية

30 منشأة دينية.. القوات الأوكرانية تهاجم الأديرة والكنائس حلال الحرب في دونيستك

القوات الجوية الأوكرانية: نحتاج إلى 25 صاروخ باتريوت لصد الهجمات الروسية

قائد القوات الجوية الأوكرانية: أسقطنا 10 طائرات مسيرة من أصل 13

روسيا تحذر من استمرار استخدام القوات الأوكرانية الأسلحة الكيميائية في الحرب

روسيا تكشف استخدام القوات الأوكرانية أسلحة كيميائية أمريكية في الحرب

ترشيحاتنا

55 جنيهًا| مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض ينهار بسبب تراجع الأعلاف

إيهاب الكومي: جيل 2008 يملك مواهب مميزة ويحافظ على صلواته

عودة ترامب.. مجلس الوزراء يرصد عقبات أمام حل القضية الفلسطينية (إنفوجراف)

خسائر فادحة.. القوات الأوكرانية تنسحب من 3 مواقع أمام الجيش الروسي |تفاصيل

وزير الاتصالات: التعاقد مع 60 شركة لتوفير 65 ألف وظيفة للشباب

إيهاب الكومي: هذه حقيقة خلافاتنا مع فيتوريا.. وتفاصيل جلسة الشيبي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وسط الطبيعة.. مي عمر تبهر متابعيها بأحدث جلسة تصوير

بالأحمر الجريء.. بوسي تشعل السوشيال ميديا | شاهد

مش حتصدق سعره.. هاتف Infinix GT 20 Pro بإمكانيات خارقة لمحبي الألعاب

فستان لافت.. درة تستعرض جمالها بإطلالة جذابة

فيديو

كانت هتعيط.. أول تصريح من ياسمين عبد العزيز على انفصالها من العوضي|فيديو

بعد اتهامها بالزنـ ا.. لماذا دافعت عبير الشرقاوي عن ميار الببلاوي؟

ملك أحمد زاهر: كنت خايفة من والدي في نعمة الأفوكاتو

دفن حيا لتقديمه للجن وعاد.. الداخلية تكشف حقيقة فيديو أثار الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: يا مسهرنى !!

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: مباراة قرن أخرى !

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: كيف تحمي نفسك من عمليات الاختراق والقرصنة؟

حازم الشريف

حازم الشريف يكتب: مسئولية الصالح العام

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: استعمال الحق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب عن "طوفان" الاحتجاجات في الجامعات الأمريكية دعما لغزة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا الشخصية بين العشم والتطفل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تحرير سيناء ومحاولات الهدم الإسرائيلية

اﻟﻤﺰﻳﺪ