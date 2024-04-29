خسائر فادحة.. القوات الأوكرانية تنسحب من 3 مواقع أمام الجيش الروسي |تفاصيل

أعلن قائد الجيش الأوكراني، أولكسندر سيرسكي، تراجع القوات الأوكرانية إلى مواقع جديدة غربي ثلاث بلدات في الجبهة الشرقية، بسبب اشتداد القتال وتحقيق القوات الروسية لعدة انتصارات وتمركزها في عدة مواقع جديدة.

وقال سيرسكي، في تصريح له: "لقد تفاقم الوضع على الجبهة، خاصة في مناطق غربي مارينكا وشمال غربي أفدييفكا التي سيطرت عليها القوات الروسية في فبراير الماضي".

وأوضح قائد القوات الأوكرانية، أن القوات اتخذت مواقع جديدة غربي بلدتي بيرديتشي وسيمينيفكا اللتين تقعان شمالي أفدييفكا، وكذلك في بلدة نوفوميخيليفكا جنوبا بالقرب من مارينكا، مضيفا أنه "بوجه عام، حقق الجيش الروسي بعض النجاحات التكتيكية في هذه المناطق، لكنه لم يتمكن من الحصول على أفضلية في العمليات".

وقال سيرسكي، إن قواته تراقب عن كثب زيادة في عدد القوات الروسية بمنطقة خاركيف، ثاني أكبر مدن أوكرانيا، لافتا إلى أن هناك دلائل تشير إلى أن روسيا تستعد بشكل مباشر لشن هجوم في شمال أوكرانيا.