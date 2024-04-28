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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكرملين: الذعر يتزايد في صفوف القوات الأوكرانية على الجبهة

بيسكوف
بيسكوف

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية “الكرملين”، ديمتري بيسكوف، أن الذعر يتزايد في الجانب الأوكراني على الجبهات، ومن المهم بالنسبة لروسيا ألا تتوقف وتدعم هذه الديناميكية.

وحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية، قال بيسكوف في مقابلة مع الصحفي بافل زاروبين: "على الجانب الأوكراني، يتزايد الذعر على الجبهات".

وأشار إلى أنه "لدينا جميعًا أصدقاء لنا منذ زمن بعيد، أقارب أصدقاء وما إلى ذلك، وهم يقاتلون في الجبهة، وبعضهم يأتي في الإجازة ليخبرنا، وبعضهم يشاركنا عبر الهاتف، في رسائل".

وأضاف: "هذه المعلومات مُستقاة مباشرة من المصدر الأول.. هناك، على الجانب الآخر، يتزايد الذعر.. ومن المهم جدًا بالنسبة لنا الآن الحفاظ على هذا الزخم.. ومن المهم جدًا عدم التوقف والمضي في طريق الإنجاز".

الرئاسة الروسية روسيا الكرملين بيسكوف

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