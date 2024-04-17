عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

30 منشأة دينية.. القوات الأوكرانية تهاجم الأديرة والكنائس حلال الحرب في دونيستك

أديرة وكنائس أوكرانيا
أديرة وكنائس أوكرانيا

أعلنت ناتاليا شوتكينا، رئيسة بعثة جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك للتحكم وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، أن هناك ما يقرب من 30 كنيسة وأديرة تضررت في الهجمات الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية منذ فبراير 2022.

وأضافت شوتكينا في تصريحات لوكالة تاس الروسية: "منذ 17 فبراير 2022، تعرضت 27 كنيسة لأضرار في هجمات شنتها القوات الأوكرانية، كما تم تدمير دير القديس نيكولاس وباسيل في قرية نيكولسكوي بالقرب من فولنوفاخا".

وأشار شوتكينا إلى أن الكنائس في دونيتسك وجورلوفكا وماكييفكا وفولنوفاخا وياسينوفاتايا وكذلك خارج المدن الكبرى في دونيستك تعرضت للنيران الأوكرانية.

وفي وقت سابق، قال مستشار رئيس دونيستك، إيجور كيماكوفسكي، لوكالة تاس، إنه تم انتشال الهواتف الذكية التي تحمل إحداثيات الكنائس والأديرة في دونيتسك وماكييفكا وياسينوفاتايا من المواقع الأوكرانية السابقة في أفدييفكا.

26 مرة في 24 ساعة.. القوات الأوكرانية تشن هجمات خطيرة على دونيستك

الجيش الأوكراني يسقط ذخيرة من طائرة مسيرة فوق دونيستك

دونيتسك القوات الأوكرانية أوكرانيا روسيا الحرب الروسية الأوكرانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة القمة.. لجنة الحكام ترد على شكوك هدف الزمالك الثاني.. ومفاجأة بشأن المسئول عن إخفاء الكرات

بعد قيام مدرسة بتدريس "مناهج غير أخلاقية".. قرار عاجل من التعليم الآن

33 كلمة قد تفهم خطأ في القرآن.. صحّح معلومات عن كتاب الله

لن نسمح بالتجاوز.. «المحامين» تصدر بيانا بشأن التعدي على أحد أعضائها أمام محكمة مصر الجديدة

عقب صاعقة القمة| نجم الأهلي يطلب الرحيل بعد هزيمة الزمالك.. وهذه حالة كهربا

ميدو يكشف عن لاعب لا يستحق التواجد في الأهلي| تفاصيل

بيلعبوا لنفسهم.. مهيب عبدالهادي: هذان اللاعبان مغضوب عليهما من كولر داخل الأهلي

ميدو يثير الجدل حول لاعب بالأهلي: الناشئون أفضل منه

موضوعات متعلقة

26 مرة في 24 ساعة.. القوات الأوكرانية تشن هجمات خطيرة على دونيستك

الجيش الأوكراني يسقط ذخيرة من طائرة مسيرة فوق دونيستك

مصرع 140 جنديا.. روسيا تعلن عن خسائر فادحة للقوات الأوكرانية في دونيستك

ترشيحاتنا

وزير النقل: وصول 914 عربة سكة حديد جديدة من المجر حتى الآن

الخشت: جامعة القاهرة الأول مصريًا والثانية أفريقيًا في الآداب والعلوم الإنسانية

بصواريخ ومدفعية.. حزب الله يستهدف تجمعات جنود الاحتلال على الحدود مع لبنان

عقب صاعقة القمة| نجم الأهلي يطلب الرحيل بعد هزيمة الزمالك.. وهذه حالة كهربا

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 17 أبريل 2024

تراجع تام عن موقفها.. إيطاليا تفتح النار على إسرائيل من أجل غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذروا الخروج إلا للضرورة.. ظاهرة جوية تؤثر على 5 فئات اليوم

يسافر الكونغو بطائرة خاصة.. هل يداوي الأهلي جراحه محليا بالفوز على مازيمبي أفريقيًا؟

قصة شعر مختلفة.. يسرا تصدم متابعيها بصور جديدة | شاهد

قرار حاسم من «التعليم»|اتهام مدرسة دولية بالترويج للمـ.ثـ.لـ.ية بين طلبة الابتدائي.. وهذه العقوبة القانونية

فيديو

خبوا الكرة.. تعرف على عقوبة اتحاد الكورة للزمالك بعد موقف القمة 127

انخفاض كبير .. تراجع أسعار الدواجن والبيض

الإعلان عن زيادات جديدة في أسعار السجائر

تحذير عاجل من هجوم الذباب.. ظاهرة تصاحب عواصف ترابية في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: اللص الذي تزوج ابنة الملك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين وسؤال لا نعلم إجابته

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الشرق الأوسط.. ومرحلة ما بعد أمريكا

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: جحا والحمار

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الهاسبارا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة على صفيح ساخن

اﻟﻤﺰﻳﺪ