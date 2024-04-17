أعلنت ناتاليا شوتكينا، رئيسة بعثة جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك للتحكم وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، أن هناك ما يقرب من 30 كنيسة وأديرة تضررت في الهجمات الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية منذ فبراير 2022.

وأضافت شوتكينا في تصريحات لوكالة تاس الروسية: "منذ 17 فبراير 2022، تعرضت 27 كنيسة لأضرار في هجمات شنتها القوات الأوكرانية، كما تم تدمير دير القديس نيكولاس وباسيل في قرية نيكولسكوي بالقرب من فولنوفاخا".

وأشار شوتكينا إلى أن الكنائس في دونيتسك وجورلوفكا وماكييفكا وفولنوفاخا وياسينوفاتايا وكذلك خارج المدن الكبرى في دونيستك تعرضت للنيران الأوكرانية.

وفي وقت سابق، قال مستشار رئيس دونيستك، إيجور كيماكوفسكي، لوكالة تاس، إنه تم انتشال الهواتف الذكية التي تحمل إحداثيات الكنائس والأديرة في دونيتسك وماكييفكا وياسينوفاتايا من المواقع الأوكرانية السابقة في أفدييفكا.