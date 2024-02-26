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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

26 مرة في 24 ساعة.. القوات الأوكرانية تشن هجمات خطيرة على دونيستك

القوات الأوكرانية
القوات الأوكرانية

أعلنت السلطات في جمهورية دونيتسك الشعبية، أن القوات المسلحة الأوكرانية قصفت مناطق مأهولة بالسكان في دونيتسك 26 مرة خلال الـ 24 ساعة الماضية، مما أدى إلى إصابة 3 مدنيين.

وقالت بعثة جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك للسيطرة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية في بيان لها، إنه تم تسجيل 26 هجمة شنتها القوات الأوكرانية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت البعثة إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت 99 قذيفة في منطقتي جورلوفكا ودونيتسك، مما أدى إلى إتلاف 10 مباني سكنية ومنشأتين للبنية التحتية المدنية.

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