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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

القوات الأوكرانية تطلق 20 صاروخا على منطقة كويبيشيفسكي في بدونيتسك

منطقة دونيتسك
منطقة دونيتسك

أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، فجر اليوم الثلاثاء، عن قصف القوات الأوكرانية منطقة كويبيشيفسكي بدونيتسك بـ20 صاروخا براجمات الصواريخ.

وقالت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا على "تلغرام"، بعد الساعة 00:00 تم تسجيل قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية في الاتجاهات التالية: في الساعة 02.10 على التجمع السكني كارلوفكا في مدينة دونيتسك (منطقة كويبيشيفسكي) ، وتم إطلاق 20 صاروخا من منظومة راجمات الصواريخ " دون تحديد نوع الصواريخ التي أطلقت".

ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.

وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية. 

قصف القوات الأوكرانية كويبيشيفسكي براجمات الصواريخ جرائم الحرب

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