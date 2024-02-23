القوات الأوكرانية تسقط طائرة روسية من طراز A-50

أكد قائد القوات الجوية الأوكرانية، الفريق ميكولا أوليشوك، اليوم الجمعة إسقاط طائرة روسية أخرى من طراز A-50.

وكان الجيش الأوكراني أسقط طائرة روسية من نفس الطراز للكشف عن الرادار بعيدة المدى، في منتصف شهر يناير الماضي وأصاب طائرة من طراز Il-22M11 فوق بحر آزوف، بحسب ما أوردته وكالة أوكرينفورم الأوكرانية.

يأتي ذلك مع حلول الذكرى الثانية لاندلاع الحرب الروسية الأوكرانية التي اشتعلت في 24 فبراير من العام قبل الماضي 2022.

وتسببت الحرب الأوكرانية في مقتل وإصابة مئات الآلاف من الجانبين، بالإضافة إلى تدمير مئات المدن، في ظل الدعم الغربي الكبير لأوكرانيا، من خلال إمدادات الأسلحة بمختلف أنواعها إلى جانب الدعم المالي والاقتصادي الذي لم يتوقف على مدار العامين الماضيين.