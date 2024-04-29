عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استشاري تحول رقمي يكشف أهمية مركز الحوسبة السحابية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

شرح الدكتور محمد خليف استشاري الابتكار والتحول الرقمي أهمية افتتاح مركز الحوسبة السحابية مؤكدا أن كل هذا من أجل تحقيق أهداف التحول الرقمي وهو التطبيق الرقمي الذي يقدم خدمات حكومية للمواطن أو  يستخدم في إدارة المنشآت والمؤسسات الحكومية لتتم من خلال التطبيقات الرقمية التي لديها قواعد بيانات يتم فيها البيانات التاريخية والجديدة وأن هذه البيانات يتم حفظها من خلال خوادم وسرفرات لها إمكانيات كبيرة.

وأوضح خليف في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور على قناة etc الفضائية أن هذه الخوادم توضع بمراكز بيانات مجهزة للعمل ٢٤ ساعة وتطور مراكز البيانات أدى إلى ظهور تقنية الحوسبة السحابية بحيث تكون موجودة على حسب الطلب ويتم ترقيتها بصورة مرنة وزيادة التخزين.

وأشار الي أن هذا المشروع هو الركيزة الأساسية التي يبنى عليها كل مشروعات التحول الرقمي الشامل والتي تشمل كل قطاعات الحكومة وخدمات المواطنين من صحة وتعليم وغيرها من الخدمات والتي تنعكس على تحسين مستوى الخدمات والتخطيط الاستراتيجي.


https://youtu.be/fhTjzGSiC78?si=d-m23kvmbm3g-c_I

الإعلامية إنجي أنور التاريخية الدكتور محمد خليف برنامج مصر جديدة شروعات التحول الرقمي مشروعات التحول الرقمى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل أثرت حملات المقاطعة؟.. تحرك أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين بالأسواق

كانت هتعيط.. أول تصريح من ياسمين عبد العزيز على انفصالها من العوضي|فيديو

وزير الاتصالات: التعاقد مع 60 شركة لتوفير 65 ألف وظيفة للشباب

37500 للطن.. انخفاض أسعار الحديد بشكل كبير وعز يفقد 4500 جنيه

يعاقب فورا .. خالد الغندور يفتح النار علي نجم الزمالك

المندوه: لاعبو الزمالك كانوا على قدر المسئولية.. وهذا موقفنا من مصطفى شلبي

«مين مستخبي تحت الفستان».. إطلالة ميريام فارس تشعل السوشيال ميديا

بعد المشادة مع كلوب| ليفربول يحدد سعر بيع محمد صلاح

ترشيحاتنا

ضربة قوية لتجار الدولار في السوق السوداء

احذر يمين الخراب.. يجلب الفقر ويقطع النسل ويأتي بكل أمر عسير

مفاجأة يكشفها عالم آثار.. لماذا تحاول إسرائيل تزوير طريق الحج المسيحي؟

55 جنيهًا| مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض ينهار بسبب تراجع الأعلاف

إيهاب الكومي: جيل 2008 يملك مواهب مميزة ويحافظ على صلواته

عودة ترامب.. مجلس الوزراء يرصد عقبات أمام حل القضية الفلسطينية (إنفوجراف)


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لوك يكشف نحافتها.. مي عز الدين تصدم متابعيها

وسط الطبيعة.. مي عمر تبهر متابعيها بأحدث جلسة تصوير

بميزات خارقة حتعوضك عن Apple Watch.. انطلاق ساعات Galaxy Watch7

بالأحمر الجريء.. بوسي تشعل السوشيال ميديا | شاهد

فيديو

كانت هتعيط.. أول تصريح من ياسمين عبد العزيز على انفصالها من العوضي|فيديو

بعد اتهامها بالزنـ ا.. لماذا دافعت عبير الشرقاوي عن ميار الببلاوي؟

ملك أحمد زاهر: كنت خايفة من والدي في نعمة الأفوكاتو

دفن حيا لتقديمه للجن وعاد.. الداخلية تكشف حقيقة فيديو أثار الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: يا مسهرنى !!

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: مباراة قرن أخرى !

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: كيف تحمي نفسك من عمليات الاختراق والقرصنة؟

حازم الشريف

حازم الشريف يكتب: مسئولية الصالح العام

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: استعمال الحق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب عن "طوفان" الاحتجاجات في الجامعات الأمريكية دعما لغزة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا الشخصية بين العشم والتطفل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تحرير سيناء ومحاولات الهدم الإسرائيلية

اﻟﻤﺰﻳﺪ