استشاري تحول رقمي يكشف أهمية مركز الحوسبة السحابية

شرح الدكتور محمد خليف استشاري الابتكار والتحول الرقمي أهمية افتتاح مركز الحوسبة السحابية مؤكدا أن كل هذا من أجل تحقيق أهداف التحول الرقمي وهو التطبيق الرقمي الذي يقدم خدمات حكومية للمواطن أو يستخدم في إدارة المنشآت والمؤسسات الحكومية لتتم من خلال التطبيقات الرقمية التي لديها قواعد بيانات يتم فيها البيانات التاريخية والجديدة وأن هذه البيانات يتم حفظها من خلال خوادم وسرفرات لها إمكانيات كبيرة.

وأوضح خليف في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور على قناة etc الفضائية أن هذه الخوادم توضع بمراكز بيانات مجهزة للعمل ٢٤ ساعة وتطور مراكز البيانات أدى إلى ظهور تقنية الحوسبة السحابية بحيث تكون موجودة على حسب الطلب ويتم ترقيتها بصورة مرنة وزيادة التخزين.

وأشار الي أن هذا المشروع هو الركيزة الأساسية التي يبنى عليها كل مشروعات التحول الرقمي الشامل والتي تشمل كل قطاعات الحكومة وخدمات المواطنين من صحة وتعليم وغيرها من الخدمات والتي تنعكس على تحسين مستوى الخدمات والتخطيط الاستراتيجي.



https://youtu.be/fhTjzGSiC78?si=d-m23kvmbm3g-c_I