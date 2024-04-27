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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن وثقافة

نورتينا وشرفتينا .. إلهام شاهين توجه رسالة إلى ماجدة الرومي لهذا السبب

صدى البلد

وجهت الفنانة إلهام شاهين رسالة للفنانة ماجدة الرومي بعد حضور حفل الذى أقيم أمس بقصر عابدين.

ونشرت إلهام شاهين عددا من الصور من خلال حسابها الرسمي على موقع فيسبوك ، وكتبت معلقة: “أجمل حفله حضرتها  فى أجمل مكان بمصر الجميله العريقه .. قصر عابدين  .. مع أجمل و أرقى و أنقى إنسانه . . الفنانه المبدعه التى حلقت بنا فى السماء بصوتها الملائكى و أدائها الرائع  و إحساسها الصادق و حبها الكبير لفنها . 

واستكملت إلهام شاهين: حبها العظيم لمصر .. و كيف لا و هى مولودة من أم مصريه من بور سعيد .. مصر بلدك ترحب بك يا ماجده . . و إحساسك بعلم مصر و أنتى تنحنى له و تقبليه و تدورى به على المسرح . . إحساس به كل المشاعر الوطنيه  الصادقه .. نورتينا و شرفتينا يا غاليه . شكرا ماجده الرومي”.

وأحيت النجمة اللبنانية ماجدة الرومي إحتفالية ضخمة بمواصفات عالمية داخل قصر عابدين التاريخى وسط آجواء ساحرة ممتزجة بالعراقة وعبق الماضى بحضور لفيف من الوزراء ونجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة.

وأطلت النجمة الكبيرة قبيل حفلها مباشرة من شرفة قصر عابدين مرتدية فستانا أبيضا كالاميرات والقت تحية للحضور وسط عاصفة من التصفيق الحار.

وتوجهت الى خشبة المسرح بجوار الفرقة الموسيقية بقيادة الموسيقار العالمى نادر عباسي.

وافتتحت ماجدة الرومي الحفل بكلمة في حب مصر بلهجتها اللبنانية المحببة لقلوب المصريين قائلة :"كيف مابدنا نحب شعبها الطيب وارضها المباركة وفنها اللي اسعدنا من يوم لما اتخلقنا بهالدنيا .. كيف ما بدنا نحب نيلها ونهارها وليلها اللي ما بينام.. كيف مابدنا نحبها وعندها كل هالتقدير لعظمة تاريخها وبطولاتها وجيشها وانجازات رجالها .. ربنا يديمها على طول محفوظة برعايته  .. وعلي طول على طول وللابد برحمته  .. بحبك مصر" وسط المزيد من التصفيق الحار وهتافات الإعجاب بالفنانة الكبيرة.

واطربت ماجدة الرومي الآلاف من كبار الشخصيات المصرية والعربية ممن تواجدوا بقصر عابدين  بعدد من اغانيها الرومانسية والمحلمية المميزة التي تالقت بها طوال مشوارها الفني والتي افتتحتها بأغنية "مررت في خيالي" ثم "يا مساء الفل يا بهية".


قدمت الإعلامية جاسمين طه فقرات حفل ميدار بقصر عابدين وكان ضمن الحضور وزير الشباب والرياضة وحرمه ووزيرة الثقافة ومن نجوم الفن الهام شاهين والموزع الموسيقي احمد عبد العزيز وخطيبته المطربة التركية العالمية ريماس ومحمد وطنى مدير أعمال الفنان الراحل أحمد زكي والفنانة دينا عبد الله ووالدتها.. وغيرهم ممكن كان فى استقبالهم المهندس أيمن القوصى.

ومن الاعلاميين والكتاب الصحفيين حضر محمود المملوك وحرمه ومجدى الجلاد ولميس الحديدي وشريف فؤاد وأكرم القصاص وحرمه وعماد الدين حسين .. وغيرهم من المشاهير

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