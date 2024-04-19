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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

فيلم مشرف .. إلهام شاهين تشيد بفيلم الرحلة 404

إلهام شاهين
إلهام شاهين

أشادت الفنانة إلهام شاهين بفيلم الرحلة 404  الذي عرض في افتتاح مهرجان هوليوود للسينما العربية.

ونشرت الفنانة إلهام شاهين فيديو من خلال حسابها الرسمي على موقع إنستجرام أثناء وجودها في افتتاح المهرجان ، وعلقت على فيلم الرحلة ٤٠٤ بعد عرضه، قائلة: «شاهدت في افتتاح مهرجان هوليوود للسينما العربية.. فيلم الرحلة 404.. فيلم رائع أعجبني جدا وأعجب كل الجمهور.. برافو لكل العاملين في هذا الفيلم.. برافو المخرج هاني خليفة والمؤلف محمد رجاء، والمنتج محمد حفظي، و كل فريق الممثلين هايلين.. وعلى رأسهم أجمل النجمات منى زكي التي وصلت لمرحله عالية من النضج والاهتمام باختيار الأدوار.. حقيقي فيلم مشرف في المهرجانات الدولية.. برافو».

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وتدور أحداث فيلم الرحلة ٤٠٤ حول رِحلة من القاهرة إلى مكة، حيث تُقَرِّر البطلة الذهاب إلى مكة لأداء مناسك الحج مع والدها، لكن قَبل السفر بأسبوع تَحدث مُفاجأة تُغَيِّر مجرى حياتها، وتصبح في حِيرة من أمرها، إمّا أن تستكمل الرحلة وفي نيتها الخير أو تَتَجّه إلى طريق آخر، كما تجمعها علاقة قديمة مع سمسار العقارات الذي يؤثر في سياق الأحداث، وخلال الرحلة تتقابل منى زكي مع باقي نجوم العمل، وتدخل في العديد من الصراعات في إطار اجتماعي تشويقي مثير.

 "الرحلة 404" يشارك في بطولته بجانب منى زكي كل من محمد فراج ومحمد ممدوح وشيرين رضا وخالد الصاوي وعدد كبير من الفنانين، تأليف محمد رجاء، وإخراج هاني خليفة، وانطلق الفيلم في الشاشات المصرية الأسبوع الماضي محققا صدى كبير على أن ينطلق في شاشات المملكة العربية السعودية اليوم الأربعاء

وكرمت الفنانة إلهام شاهين فى حفل افتتاح مهرجان هوليوود للسينما العربية بلوس أنجلوس على مشوارها الفني.

ونشرت إلهام مجموعة من الصور من حفل تكريمها وعلقت عليه قائلة: سعدت جداً بالتكريم بمهرجان هوليوود للسينما العربية بلوس أنجلوس عن مشواري السينمائي .. شكراً للقائمين على المهرجان.


وتابعت:  و شكراً للاستقبال الرائع من الجاليات المصرية و العربية. . سعدت جداً بلقائكم و مشاعركم الجميلة .. هذا المهرجان هو جسر التواصل بيننا و بين المهاجرين المصريين و العرب بلوس أنجلوس .. فن السينما يجمعنا .

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