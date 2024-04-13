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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

رسالة مهمة لتنوير العقول.. إلهام شاهين تشيد بـ مسلسل الحشاشين

إلهام شاهين
إلهام شاهين

أشادت الفنانة إلهام شاهين بمسلسل “الحشاشين” من بطولة الفنان كريم عبد العزيز،  الذى شارك من خلاله في ماراثون الدراما الرمضانية لموسم ٢٠٢٤.

وكتبت إلهام شاهين من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: انتهيت الآن من مشاهدة الحلقة الأخيرة من المسلسل الأكثر من رائع.. الحشاشين .. كل التحيه لكل من شارك فى  هذا العمل المشرف .. كريم عبد العزيز وصلت لحالة من النضج و العمق و التألق الفنى لا يضاهيك فيها أحد .. وسيظل حسن الصباح علامه فارقة فى تاريخك الفنى .. برافو برافو برافو .

واستكملت إلهام شاهين حديثها : الحقيقة مستوى التمثيل عموما لكل الفنانين عالى جدا .. أتمنى لو أحييهم إسم إسم.. المخرج بيتر ميمى عامل شغل عظيم.. الديكور و الملابس و الموسيقى و الصورة و الماكياج إبداع .. وطبعا الكتابة هى الأساس .. الكاتب عبد الرحيم كمال.

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 وأختتمت إلهام شاهين حديثها ، قائلة: شكرا جزيلا على رسالة هذا العمل المهمة لتنوير العقول و معرفة تاريخ الأفاقين المتاجرين بالدين ذوى القلوب الحجر التى تخلو من أى إنسانيه  .. أتمنى أن يشاهد الجمهور العربى فى كل مكان هذا العمل بتركيز شديد لمعرفة التاريخ الأسود  للإرهابى حسن الصباح و من هم على شاكلته أصحاب العقول المغيبة الذين لا يجرؤن على إعمال العقل و شكرا الشركه المتحده على هذا الإنتاج الضخم و الهادف .. شكرا لدور الفن  فى تنوير العقول .

وعلى صعيد أخر، بدأت الفنانة إلهام شاهين، التحضير لمسلسل جديد، من المقرر عرضه العام المقبل، خارج موسم دراما رمضان 2025.

وتابعت إلهام شاهين، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير وعبيدة أمير، ببرنامج «ليالي العيد»، على قناة صدى البلد، قائلة: «نجاح ألفريدو خلاني أخاف، ولازم أقدم لكم مسلسل بنفس مستوى ألفريدو وأحسن إن شاء الله».

وكشفت إلهام شاهين، عن طقوس استقبالها عيد الفطر المبارك، قائلة: «العائلة كلها بتتجمع عشان نصلي صلاة العيد، وبنروح بعد كده زيارة لماما في المقابر، وبعد كده بنطلع على مكان حلو أنا وأخواتي وأولادهم نتغدى».

وأكدت إلهام شاهين أن ابنة شقيقتها الفنانة إلهام صفي الدين، أحلى شئ في حياتها، قائلة: «إلهام الصغيرة دي أحلى حاجة في الدنيا، وأنا سيبتلها الساحة، كان عندها مسلسلين في رمضان، وجسدت شخصيتها في أعلى نسبة مشاهدة ببراعة شديدة، وكانت مفاجأة بالنسبة لي وبالنسبة لناس كتير».

وأشادت إلهام شاهين، بدور ابنة شقيقتها إلهام صفي الدين أيضًا في مسلسل «إمبراطورية ميم»، عندما قامت بحلاقة شعرها زيرو ضمن أحداث المسلسل، مشيرة إلى أنها : «بتحب الفن اوي وربنا يوفقها».

 

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