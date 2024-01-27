عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بلد الأصالة والتاريخ .. إلهام شاهين توجه رسالة شكر لوزارة السياحة الأردنية

إلهام شاهين
إلهام شاهين

نشرت الفنانة إلهام شاهين فيديو من خلال حسابها الرسمي على موقع إنستجرام ، أثناء رحلتها السياحية بالأردن.

وكتبت إلهام شاهين ، معلقة: رحله سياحيه فى أجواء شتويه تحت الأمطار بالمناطق الأثريه بمدينة السلط الأردنيه.
و عزومة غدا فى مطعم البلكونه .. المطبخ الأردنى شهى جدا .. قضينا وقت جميل .. شكرا وزارة السياحه الأردنيه .. الأردن مليئة بالمناطق السياحيه الرائعه مثل البترا و جرش و البحر الميت و نهر الأردن .. بلد الآصاله و التاريخ .. إحترامى و تحياتى لكل أهل الأردن.

txt

إلهام شاهين: رنة فيلم يا دنيا يا غرامي على موبايلي طول العمر|خاص

txt

اعتزال عادل إمام| إلهام شاهين توجه رسالة للزعيم

txt

رانيا فريد شوقي تكشف عن حقيقة تعرضها للسحر.. فيديو

txt

مش هتكمل .. جنات تكشف عن موقفها من المشاركة فى حفلات موسم الرياض |فيديو

وجهت الفنانة إلهام شاهين عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام رسالة إلي الفنانة القديرة نجاة الصغيرة.  

وقالت إلهام شاهين عبر صفحتها : إلى مطربتنا العظيمه نجاة قيثارة الشرق..  شكرا لوجودك بحياتنا .. عشنا معاكى أعظم حالات الطرب بأرقى و أعمق و أعذب الكلمات مع أعظم شعراء منهم نزار قباني و مأمون الشناوى و عبد الوهاب محمد .. و أجمل الألحان مع محمد عبد الوهاب و بلیغ حمدی و کمال الطويل و غيرهم من فناني الزمن الراقي الجميل.. هذا الجيل لن يتكرر و ستستمتع كل الأجيال بفنكم لآخر الحياه. 

واضافت الهام شاهين : نورتی دنیتنا و ملأتى حياتنا بهجة و حب و سعادة و فن جميل ..كان حلم أن أراك تقفين أمامي على المسرح .. و قد تحقق الحلم .. مشرفانا و مشرفة الفن المصرى و العربی یا أغلى الغاليين .. شكرا شكرا شكرا لوجودك بحياتنا .. ربنا يفرح قلبك و يعطيكي الصحة و راحة البال .. والله لا أجد الكلمات لأعبر عن مدى حبى و إحترامي لحضرتك و لفنك الجميل الراقي الأصيل .. أسعدتينا عمرنا كله . 
 واضافت إلهام شاهين : بنحبببببببببببببك و مبروك عليكي التكريم .. تستحقين أعلى وسام .. وسام الحب من الملايين من جمهورك في مصر و في كل مكان بالوطن العربي. 

أفلام إلهام شاهين إلهام شاهين تؤدي مناسك العمرة إلهام شاهين تتبرع بالدم إلهام شاهين مسلسل ألفريدو إلهام شاهين توجه رسالة إلى نجاة الصغيرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مع اقتراب رمضان| مفاجأة صادمة فى أسعار الأرز اليوم السبت

عكس التوقعات.. تحرك أسعار الدواجن اليوم السبت |كم يصل سعر الكيلو؟

مصر تستعد ليوم عاصف.. الأرصاد تحذر من اضطرابات جوية تستمر لأيام

سعر الدولار اليوم السبت 27-1-2024 أمام الجنيه

سيارة بـ 8 ملايين جنيه وبنطلون غريب.. درة تثير الجدل في أحدث ظهور

مرتب فيتوريا يثير غضب حسام حسن وصدمة حسن شحاتة

مفاجأة | مدرب الأهلي السابق يقترب من قيادة بيراميدز

قرار عاجل في اتهام مرتضي منصور بسب محمود الخطيب

موضوعات متعلقة

زيه تاني .. بوسي تطرح أحدث أغانيها من إنتاج روتانا

بعد نجاح حفله بمشاركة أنغام.. تامر عاشور يوجه رسالة شكر لجمهوره بالسعودية

إلهام شاهين: رنة فيلم يا دنيا يا غرامي على موبايلي طول العمر|خاص

منى زكي عن تأخير طرح فيلم الرحلة 404: «بقيت مِنَحَّسَة».. فيديو

قبل طرحها| إليسا تروج لأحدث أغانيها بمشاركة مروان خوري "كله وهم"

مش هتكمل .. جنات تكشف عن موقفها من المشاركة فى حفلات موسم الرياض |فيديو

زياد برجي يروج لأحدث حفلاته في موسم عيد الحب

أخبار الفن| رانيا فريد شوقي تكشف حقيقة تعرضها للسحر .. قصي خولي يعلن موعد عزاء والده في دبي

ترشيحاتنا

لا يزال| رونالدينيو يدافع عن فوز ميسي بجائز الأفضل في العالم

بسبب قرارات محكمة العدل الدولية.. اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية غدا

نجم ليفربول السابق يرشح هذا المدرب لخلافة كلوب في تدريب الفريق| مفاجأة

أولمرت: على الحكومة الإسرائيلية وقف الحرب فورا وإعادة أسرانا من غزة

نهائي أمم إفريقيا لليد| مصر تتقدم على الجزائر 17-10 في الشوط الأول

أقل جرام بـ 2566 جنيها.. قفزة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

"ملابس وأحذية ورماد".. ماذا حدث بحريق شبرا الخيمة؟.. والنيران تحاصر 9 أشخاص

وزير الدفاع يشهد بحث تطوير الشخصية المصرية من إعداد إدارة الشئون المعنوية

شعبيات تراثية مبهجة في معرض القاهرة الدولي للكتاب | صور

سيارة بـ 8 ملايين جنيه وبنطلون غريب.. درة تثير الجدل في أحدث ظهور

فيديو

وزير الدفاع يشهد بحث تطوير الشخصية المصرية من إعداد إدارة الشئون المعنوية

تسببوا في ارتفاع أسعاره.. القبض على أكبر محتكرين لسوق الذهب بمصر

ليلى علوي تحتفل بعيد ميلاد ابنها بالتبني

هاجي احتفل معاكم.. ليلى عبد اللطيف تفجر مفاجأة بشأن منتخب مصر بأمم إفريقيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ما بين أوسلو والسابع من أكتوبر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : محكمة العدل الدولية تطلق صافرات الإنذار

جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: مزيج الطاقة المصري يكتمل بتنفيذ ملف الضبعة النووي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: المواجهة التشريعية للتنمر الإلكتروني

اﻟﻤﺰﻳﺪ