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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

كان حلم .. إلهام شاهين توجه رسالة ل نجاة الصغيرة

نجاة الصغيرة
نجاة الصغيرة

وجهت الفنانة إلهام شاهين عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام رسالة إلي الفنانة القديرة نجاة الصغيرة.  

 

وقالت إلهام شاهين عبر صفحتها : إلى مطربتنا العظيمه نجاة قيثارة الشرق..  شكرا لوجودك بحياتنا .. عشنا معاكى أعظم حالات الطرب بأرقى و أعمق و أعذب الكلمات مع أعظم شعراء منهم نزار قباني و مأمون الشناوى و عبد الوهاب محمد .. و أجمل الألحان مع محمد عبد الوهاب و بلیغ حمدی و کمال الطويل و غيرهم من فناني الزمن الراقي الجميل.. هذا الجيل لن يتكرر و ستستمتع كل الأجيال بفنكم لآخر الحياه. 

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واضافت الهام شاهين : نورتی دنیتنا و ملأتى حياتنا بهجة و حب و سعادة و فن جميل ..كان حلم أن أراك تقفين أمامي على المسرح .. و قد تحقق الحلم .. مشرفانا و مشرفة الفن المصرى و العربی یا أغلى الغاليين .. شكرا شكرا شكرا لوجودك بحياتنا .. ربنا يفرح قلبك و يعطيكي الصحة و راحة البال .. والله لا أجد الكلمات لأعبر عن مدى حبى و إحترامي لحضرتك و لفنك الجميل الراقي الأصيل .. أسعدتينا عمرنا كله . 
 

واضافت إلهام شاهين : بنحبببببببببببببك و مبروك عليكي التكريم .. تستحقين أعلى وسام .. وسام الحب من الملايين من جمهورك في مصر و في كل مكان بالوطن العربي. 

إلهام شاهين الفنانة إلهام شاهين ماجدة خير الله محمد عبد الوهاب مأمون الشناوي نجاة الصغيرة

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