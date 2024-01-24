كان حلم .. إلهام شاهين توجه رسالة ل نجاة الصغيرة

وجهت الفنانة إلهام شاهين عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام رسالة إلي الفنانة القديرة نجاة الصغيرة.

وقالت إلهام شاهين عبر صفحتها : إلى مطربتنا العظيمه نجاة قيثارة الشرق.. شكرا لوجودك بحياتنا .. عشنا معاكى أعظم حالات الطرب بأرقى و أعمق و أعذب الكلمات مع أعظم شعراء منهم نزار قباني و مأمون الشناوى و عبد الوهاب محمد .. و أجمل الألحان مع محمد عبد الوهاب و بلیغ حمدی و کمال الطويل و غيرهم من فناني الزمن الراقي الجميل.. هذا الجيل لن يتكرر و ستستمتع كل الأجيال بفنكم لآخر الحياه.



واضافت الهام شاهين : نورتی دنیتنا و ملأتى حياتنا بهجة و حب و سعادة و فن جميل ..كان حلم أن أراك تقفين أمامي على المسرح .. و قد تحقق الحلم .. مشرفانا و مشرفة الفن المصرى و العربی یا أغلى الغاليين .. شكرا شكرا شكرا لوجودك بحياتنا .. ربنا يفرح قلبك و يعطيكي الصحة و راحة البال .. والله لا أجد الكلمات لأعبر عن مدى حبى و إحترامي لحضرتك و لفنك الجميل الراقي الأصيل .. أسعدتينا عمرنا كله .



واضافت إلهام شاهين : بنحبببببببببببببك و مبروك عليكي التكريم .. تستحقين أعلى وسام .. وسام الحب من الملايين من جمهورك في مصر و في كل مكان بالوطن العربي.