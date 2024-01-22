بص لصورة أمك .. ماجدة خير الله تهاجم منتقدي ظهور نجاة الصغيرة

هاجمت الناقدة ماجدة خير الله عبر صفحتها الشخصية علي موقع فيسبوك، الأشخاص الذين انتقدوا ظهور الفنانة نجاة الصغيرة في حفل joy awords.

وقالت خير الله : بص لصوره أمك وهي في فستان العرس يوم فرحها، ثم صورتها بعد ان انجبتك وصار لها ابناء وأحفاد، وشوف حايجيلك قلب تسخر من تقدم فنانه في العمر لها تاريخ كبير مثل نجاه ، ولا لأ.

في عام 2021 أثارت شائعة تدهور صحة الفنانة الكبيرة نجاة الصغيرة، كثيرا من ردود الفعل القلقة على النجمة الغائبة منذ سنوات عن الأضواء.

وحسمت نجاة الأمر بقبول عرض الإعلامي عمرو أديب الذي هاتفها عبر مكالمة صوتية على الهواء مباشرة من خلال برنامجه حيث طمأنت نجاة الجمهور على صحتها، وقالت إنها بخير، وإن صحتها في أحسن حال.

وتحدثت الفنانة عن عديد من الأمور، ومنها سبب غيابها الفني، وقالت إنها تتمنى العودة في حالة وجود عمل جيد يقنعها، ولكن المشكلة الحقيقية التي تواجهها هي أن معظم العازفين الذين عملوا معها لم يعودوا موجودين، وستقابل، على حسب قولها، صعوبات، سواء من العازفين، أو الملحنين، لأنه لا يوجد ملحنون يصلحون للعمل معها، وقد تكون أغانيها صعبة، لكنها تحلم بأن تجد من يحقق لها عملاً تتمنى تنفيذه ويشجعها على العودة.

وأشارت إلى أن هذا أمر قد يبدو غير سهل في تنفيذه، لكنها ستحاول إن شاء الله أن تقدم شيئا فنيا قريبا.

وقالت نجاة إنها تقضي وقتها في منزلها مستغلة الوقت في سماع الموسيقى، وإنها تحب سماع كثير من المقاطع الفنية لكوكب الشرق أم كلثوم.

وأضافت أنها كانت محظوظة، وتشعر بالنعمة، لمعاصرتها كوكب الشرق أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب.