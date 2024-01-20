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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

ليلى عبد اللطيف تكشف عن مفاجأة في عودة شيرين لـ حسام حبيب

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

حلت خبيرة الابراج ليلي عبد اللطيف ، ضيفة على برنامج “ الحكاية ” ، والذي يقوم بتقديمه الإعلامي عمرو أديب . 

وقالت ليلي عبد اللطيف : أنا بشوف شيرين عبد الوهاب هتستقر عاطفيًا وهترجع شيرين اللي بنعرفها أول ما طلعت ، مش هترجع لحسام حبيب تاني، حتى لو رجعت هتسيبه.

تستعد الفنانة شيرين عبد الوهاب لإحياء أحدث حفلاتها في العاصمة اللبنانية بيروت، التى تقيم يوم 17 فبراير المقبل، بعد تأجيله مؤخرًا بسبب أحداث غزة، حيث كان من المقرر إقامته يوم 28 ديسمبر الماضي وبدأت الشركة المنظمة للحفل الترويج له من خلال طرح البوستر الدعائى على مواقع السوشيال ميديا مع طرح التذاكر من خلال موقعها الرسمي فقط.

وتبدأ أسعار تذاكر الحفل للفرد الواحد من 50 دولار و75 دولار، وتصل إلى 150 دولار، أما عن المناضد المكونة من عشرة أفراد، فتبدأ أسعارها من 200 دولار حتى 400 دولار ما يعادل 12،359 جنيه.

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وأحيت شيرين عبد الوهاب خلال الأيام الماضية، فقرتها الغنائية على مسرح أرينا فيستيفال سيتي بدبي، ضمن حفلات  رأس السنة هناك ، في اول حفل بعد إعلان طلاقها .

وقدمت شيرين عبد الوهاب خلال الحفل مجموعة كبيرة من أشهر أغانيها القديمة والجديدة بالإضافة إلى أغانيها الجديدة والتى طرحتها على طريقة السنجل خلال الفترة الماضية.

ورقصت شيرين عبد المسرح بشكل جنوني متفاعلة مع أغانيها التي تقدمها أمام الجمهور وسط تصفيق حاد من الجمهور.

وظهرت شيرين عبد الوهاب فى الحفل وهي ترتدي فستان أزرق اللون فيما ظهرت للجمهور وهي فاقدة كثيرة للوزن على خلاف أخر ظهور لها بعد طلاقها والذى ظهرت فيها بزيادة وزن كثيرة.

وشارك شيرين عبد الوهاب في الحفل نجوى كرم التي قدمت فقرة غنائية ضمن فقرات الحفل وصعد جورج وسوف على المسرح ليختتم حفل رأس السنة.

وانتهت المطربة شيرين عبد الوهاب من تسجيل أغنية جديدة، استعدادا لطرحها خلال الأيام القليلة القادمة.

ونشر الموزع توما صورة تجمعه بشيرين عبد الوهاب داخل استديو صوت وبصحبة كل من الملحن عزيز الشافعي والشاعر تامر حسين والملحن مدين وعلق عليها قائلا: قريبا، فى اشارة منه للانتهاء من تسجيل أحدث أغاني شيرين عبد الوهاب القادمة.

 

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