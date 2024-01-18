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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

طرح برومو مسلسل "حدوتة منسية " لـ سوسن بدر |شاهد

حدوتة منسية
حدوتة منسية

طرحت مجموعة قنوات cbc برومو مسلسل حدوتة منسية ، والمقرر عرضه نهاية الشهر الجاري ، ويقوم ببطولته عدد من الفنانين علي راسهم سوسن بدر . 

تعرض قناة "CBC" بداية من يوم السبت 27 يناير الجاري، مسلسل "حدوتة منسية" بطولة الفنانة الكبيرة سوسن بدر ومجموعة من النجوم.

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مسلسل حدوتة منسية يعرض من السبت إلى الأربعاء في تمام الثامنة مساء، وهو يضم 30 حلقة، ومن بطولة سوسن بدر، عبير صبري، أحمد فهيم، محمود حجازي، هشام إسماعيل، وطارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، محمد لطفي شاهين، وهبة عبد الغني ورجوي حامد، عبير منير، حسن عبدالله، مصطفي منصور، علاء قوقه، ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد محى الدين.

يدور مسلسل حدوتة منسية حول سعاد التي كتب لها زوجها نادي عثمان كل ثروته وحرم أبنائه من الميراث لتكون هي المسؤولة عن كل شيء ليتنافس أبنائها على رضاها ولكن يطاردها ماضيها الأليم ويظهر لها "خيري" الذي دخل السجن بسبب قضية هي شريكة فيها، ليطالبها بجزء من الميراث

حدوتة منسية هشام اسماعيل الفنانة الكبيرة سوسن بدر طارق صبري مسلسل حدوتة منسية أحمد فهيم

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