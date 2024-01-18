بعد أزمة رقابية.. تغيير اسم القاهرة مكة وطرح الأفيش وهذا موعد عرضه

طرحت الشركة المنتجة لفيلم الرحلة 404 “ القاهرة - مكة ” سابقا ، البوستر الرسمي للعمل ، بعد تغير اسمه .

وظهرت بطلة العمل مني زكي ، علي البوستر بشكل منفرد ، وياتي طرح العمل بعد عدة تاجيلات بسبب الازمات الرقابية التي تعرض لها ، حيث من المقرر طرحه يوم 25 يناير الجاري

فيلم القاهرة مكة من بطولة منة زكي ومحمد علاء ومحمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي، محمد فرّاج ومن إخراج هاني خليفة ، ومن تاليف محمد رجاء .

فيلم القاهرة مكة تم كتابته منذ سنوات طويلة ، الا ان عدم تحمس شركة إنتاج الى تقديمه بشكل جدي ، ادي الى تعطيله ، حيث كان من المقرر أن يقوم بإخراجه مخرج اخر ، وقد تم تصويره منذ ما يقرب من العام .

وتدور أحداث الفيلم الذي يعد أول فيلم مصري يصوَّر في المملكة العربية السعودية، حول رِحلة من القاهرة إلى مكة، حيث تُقَرِّر البطلة الذهاب إلى مكة لأداء مناسك الحج مع والدها، لكن قَبل السفر بأسبوع تَحدث مُفاجأة تُغَيِّر مجرى حياتها، وتصبح في حِيرة من أمرها، إمّا أن تستكمل الرحلة وفي نيتها الخير أو تَتَجّه إلى طريق آخر، كما تجمعها علاقة قديمة مع سمسار العقارات الذي يؤثر في سياق الأحداث، وخلال الرحلة تتقابل منى ذكي مع باقي نجوم العمل، وتدخل في العديد من الصراعات في إطار اجتماعي تشويقي مثير.