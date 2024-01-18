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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

21 فبراير.. انطلاق حفل «100 سنة أم كلثوم» في المتحف المصري الكبير

أم كلثوم
أم كلثوم

يستعد المتحف المصري الكبير لاستقبال حفل "100 سنة أم كلثوم" بمناسبة مرور 100 عام على غناء سيدة الغناء العربي أم كلثوم، حيث يقدم أشهر أغاني كوكب الشرق أم كلثوم التي ما زالت خالدة في وجدان الكثيرين.

يحيي الحفل كوكبة من ألمع نجوم الوطن العربي، وهم الفنانة ريهام عبد الحكيم، والفنانة مروة ناجي، والفنانة إيمان عبد الغني، بقيادة المايسترو والموزع الموسيقي محمد الموجي، وذلك يوم 21 فبراير المقبل، تحت  رعاية كل من وزارة السياحة والآثار، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

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ويقام الحفل العالمي احتفاء بـ"سيدة الغناء العربي" أم كلثوم، تحت عنوان «100 عام من الإبداع»، في أهم حفل غنائي يشهده الوطن العربي تقديراً للنجاح الساحق الذي وصلت أصداؤه لكل أنحاء العالم، وأغانيها التي أثرت بوجدان المصريين بشكل خاص حتى اليوم، ويرددها الكثير من الأجيال في الوطن العربي،. 

فيما يتضمن البرنامج عددًا من أشهر أعمال أم كلثوم التي تعاونت خلالها مع كبار الملحنين، فيما سيتم فتح باب حجز التذاكر بداية من يوم الجمعة المقبل الموافق 19 يناير 2024.
 

الفنانة ريهام عبد الحكيم الفنانة إيمان عبد الغنى الفنانة مروة ناجي المتحف المصري الكبير سيدة الغناء العربي أم كلثوم كوكب الشرق أم كلثوم

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