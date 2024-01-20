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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

ليلى وهالة ويسرا.. عودة نجمات جيل الثمانينيات للمنافسة على شباك التذاكر

صدى البلد

يشهد موسم منتصف العام ، عودة جيل الثمانينات الى المنافسة على شباك التذاكر مة أخري ، بجانب جيل الوسط من الفنانين وجيل الشباب. 

وفى السطور التالية نرصد أبرز تلك الأعمال : 

ليلي علوي : 

من الفنانات اللاتي تتنافس هذا الموسم فى شباك التذاكر ، هي الفنانة ليلي علوي ، وذلك من خلال فيلم مقسوم . 


تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي موسيقي، وتظهر ليلى علوى في العمل بشخصية مطربة اعتزلت الغناء بعدما كونت فرقة موسيقية مع شيرين رضا وسماء إبراهيم في التسعينيات.

 

ويشارك في بطولته كل من ليلى علوي، شيرين رضا، سماء إبراهيم، سارة عبدالرحمن، عمرو وهبة، ومن تأليف هيثم دبور وإخراج كوثر يونس، ومن إنتاج blue print وسينرجي فيلمز وأفلام مصر العالمية.

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هالة صدقي : 

 

أما هالة صدقي ، فقد عادت للسينما هذا الموسم من خلال فيلم جديد ، وهو الملكة ، والذى كان يحمل سابقًا أسم “ كتف قانوني ” .

وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدي اجتماعي، حول شخصية «ماجدة»، والتي تتعرض للعديد من المشكلات، وتستعين بأصدقائها المقربين من أجل استعادة حقوقها، وتشهد الأحداث العديد من مراحل الهروب من أجل كسب المزيد من الوقت، في إطار تشويقي تصاعدي للأحداث.

الفيلم من بطولة هالة صدقي، شيرين رضا، رانيا يوسف، كريم عفيفي، عارفة عبدالرسول، باسم سمرة، انتصار، دارين حداد، دينا، بدرية طلبة، وعدد من ضيوف الشرف من بينهم حسن الرداد، ومحمد رضوان، وأوس أوس، وآخرين من تأليف هشام هلال وأحمد رمزي، واخراج سامح عبد العزيز . 

يسرا : 

 

كنا تخوض الفنانة يسرا هذه المنافسة من خلال فيلم “ ليلة العيد ” ، والذي تعرض الى التأجيل عدة مرات .

وفيلم "ليلة العيد" بطولة يسرا، ريهام عبد الغفور، عبير صبرى، سميحة أيوب، سيد رجب، يسرا اللوزى، نجلاء بدر، هنادى مهنى، محمد لطفى، أحمد خالد صالخ، نهى صالح، مايان السيد، محمود حافظ، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، عفاف مصطفى، وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز.

الفنانة ليلى علوى هنادي مهني شباك التذاكر شيرين رضا فيلم مقسوم ليلى علوي لفنانة ليلى علوى

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