توقعت طلاقها من أحمد العوضي.. ليلي عبد اللطيف: ياسمين عبد العزيز ستتزوج قريبا

حلت خبيرة الابراج ليلي عبد اللطيف ، ضيفة على برنامج “ الحكاية ” ، والذي يقوم بتقديمه الإعلامي عمرو أديب .

وقالت “ ليلي عبد اللطيف ” انها تتوقع ان لا تستكمل الفنانة ياسمين عبد العزيز حياتها بمفردها ، اي أنها سوف تتزوج أو سيدق الحب بابها .

وقالت ليلي عبد اللطيف : اتوقع ان يكون لدي ياسمين عبد العزيز طفل برفقتها فى المنزل ، ولكني لا أحدد إذا ما كانت ستنجب ام لا .

وعن توقعاتها بطلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي فى بداية العام ، أوضحت ليلي عبد اللطيف : فى كل الاحوال كنت سأتعرض للهجوم ، سواء كنت تحدثت عن طلاقها أم استمرارها بالزواج وخلف توقعي .

تصدرت الفنانة ياسمين عبد العزيز و الفنان أحمد العوضي مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بعد إعلانهما خبر الإنفصال الذي أثار ضجة كبيرة على مواقع التواصل الأجتماعي.

تذكر متابعي ياسمين عبد العزيز و أحمد العوضي، تنبؤات خبيرة الأبراج ليلي عبد اللطيف التي توقعاتها في نهاية 2023 وهي إنفصال هذا الثنائي خلال عام 2024، مما جعل البعض يتساءل من هي ليلي عبد اللطيف.

تعتبر ليلي عبد اللطيف من أشهر علماء الفلك في الوطن العربي، وولدت 17 يناير1958) ، وهي تحمل الجنسية اللبنانية و المصرية أيضا، وبدأت في مجال الفلك منذ أكثر من 30 عاما.



قدمت خبيرة الابراج ليلي عبد اللطيف العديد من البرامج التلفزيونية وهو ما جعلها تنال شهرة واسعة في الوطن العربي، وقد لقبت لُقّبت ب سيدة التوقعات.