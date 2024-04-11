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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد كده بنروح مكان حلو.. إلهام شاهين: ببدأ عيد الفطر بزيارة المقابر

الهام شاهين
الهام شاهين

بدأت الفنانة إلهام شاهين، التحضيرات لمسلسل جديد، من المقرر عرضه العام القادم، خارج موسم دراما رمضان 2025.

وتابعت إلهام شاهين، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير وعبيدة أمير، ببرنامج «ليالي العيد»، على قناة صدى البلد، قائلة: «نجاح ألفريدو خلاني أخاف، ولازم أقدم لكم مسلسل بنفس مستوى ألفريدو وأحسن إن شاء الله».

وكشفت إلهام شاهين، عن طقوس استقبالها عيد الفطر المبارك، قائلة: «العائلة كلها بتتجمع عشان نصلي صلاة العيد، وبنروح بعد كده زيارة لماما في المقابر، وبعد كده بنطلع على مكان حلو أنا وأخواتي وأولادهم نتغدى».

وأكدت إلهام شاهين على أن ابنة شقيقتها الفنانة إلهام صفي الدين، أحلى شئ في حياتها، قائلة: «إلهام الصغيرة دي أحلى حاجة في الدنيا، وأنا سيبتلها الساحة، كان عندها مسلسلين في رمضان، وجسدت شخصيتها في أعلى نسبة مشاهدة ببراعة شديدة، وكانت مفاجأة بالنسبة لي وبالنسبة لناس كتير».

وأشادت إلهام شاهين، بدور ابنة شقيتها إلهام صفي الدين أيضًا في مسلسل «إمبراطورية ميم»، عندما قامت بحلاقة شعرها زيرو ضمن أحداث المسلسل، مشيرة إلى أنها :«بتحب الفن اوي وربنا يوفقها».


 

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