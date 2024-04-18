تكريم إلهام شاهين فى مهرجان هوليوود للسينما العربية بلوس أنجلوس

كرمت الفنانة إلهام شاهين فى حفل افتتاح مهرجان هوليوود للسينما العربية بلوس أنجلوس على مشوارها الفني.

ونشرت إلهام مجموعة من الصور من حفل تكريمها وعلقت عليه قائلة: سعدت جداً بالتكريم بمهرجان هوليوود للسينما العربية بلوس أنجلوس عن مشواري السينمائى .. شكراً للقائمين على المهرجان.



وتابعت: و شكراً للاستقبال الرائع من الجاليات المصريه و العربية. . سعدت جداً بلقائكم و مشاعركم الجميلة .. هذا المهرجان هو جسر التواصل بيننا و بين المهاجرين المصريين و العرب بلوس أنجلوس .. فن السينما يجمعنا .

وعلى صعيد آخر، بدأت الفنانة إلهام شاهين، التحضير لمسلسل جديد، من المقرر عرضه العام المقبل، خارج موسم دراما رمضان 2025.



وتابعت إلهام شاهين، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير وعبيدة أمير، ببرنامج «ليالي العيد»، على قناة صدى البلد، قائلة: «نجاح ألفريدو خلاني أخاف، ولازم أقدم لكم مسلسل بنفس مستوى ألفريدو وأحسن إن شاء الله».



وكشفت إلهام شاهين، عن طقوس استقبالها عيد الفطر المبارك، قائلة: «العائلة كلها بتتجمع عشان نصلي صلاة العيد، وبنروح بعد كده زيارة لماما في المقابر، وبعد كده بنطلع على مكان حلو أنا وأخواتي وأولادهم نتغدى».



وأكدت إلهام شاهين أن ابنة شقيقتها الفنانة إلهام صفي الدين، أحلى شئ في حياتها، قائلة: «إلهام الصغيرة دي أحلى حاجة في الدنيا، وأنا سيبتلها الساحة، كان عندها مسلسلين في رمضان، وجسدت شخصيتها في أعلى نسبة مشاهدة ببراعة شديدة، وكانت مفاجأة بالنسبة لي وبالنسبة لناس كتير».



وأشادت إلهام شاهين، بدور ابنة شقيقتها إلهام صفي الدين أيضًا في مسلسل «إمبراطورية ميم»، عندما قامت بحلاقة شعرها زيرو ضمن أحداث المسلسل، مشيرة إلى أنها : «بتحب الفن اوي وربنا يوفقها