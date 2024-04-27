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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة ومنوعات

طريقة عمل ايدام لحم بالخضروات| بمذاق لا يقاوم

ايدام لحم بالخضروات
ايدام لحم بالخضروات

ايدام لحم بالخضروات من الأطباق الرئيسية التي يمكنك إعدادها وتقديمها لأفراد أسرتك في المنزل بمذاق لذيذ ولا يقاوم.

قدمت الشيف منال العالم، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام، طريقة عمل ايدام لحم بالخضروات، فيما يلي…

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مقادير ايدام لحم بالخضروات


1 كيلو لحم فخذ مقطع مع العظم
3 ملعقة كبيرة زيت ذرة
1 حبة كبيرة بصل مفروم
6 فص ثوم
3 ملعقة كبيرة زنجبيل
1 ملعقة صغيرة فلفل اسود
1 ملعقة صغيرة كمون
1 ملعقة صغيرة. بهار مشكل
1 ملعقة صغيرة هيل مطحون
ربع كوب معجون طماطم
2 حبة متوسطة طماطم مفروم
1 ملعقة كبيرة ملح
1 كوب فاصوليا خضراء مقطعة
1 كوب بامية
2 حبة متوسطة كوسى ، مكعبات
1 حبة متوسطة جزر ، مكعبات
2 قرن فلفل ، أنصاف
5 قطع. قرنبيط
نصف حبة متوسطة فلفل اخضر حلو مكعبات
للتزيين :بقدونس مفروم


طريقة تحضير  ايدام لحم بالخضروات

1.في قدر سخني الزيت، اضيفي البصل والثوم ، الزنجبيل وقلبي ليصبح ذهبي فاتح اللون

2. اضيفي اللحم واستمري بالتقليب ليصبح اللحم بني اللون
3. اضيفي الفلفل ، الكمون، البهار، الهيل واستمري بالتقليب لتتصاعد رائحة البهار
4. اضيفي معجون الطماطم، وقلبي لتتشوح
5. اضيفي الملح، الطماطم، اتركيه لتتسبك بضع دقائق
6. اغمري اللحم بالماء، اتركيه على نار متوسطة لينضج اضيفي المزيد من الماء حسب الحاجة
7. اضيفي الفاصوليا، البامية، الكوسي، الجزر، الفلفل، القرنبيط، اتركيه على نار متوسطة بضع دقائق لتنضج الخضروات

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