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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مشادة بين محمد صلاح ويورجن كلوب خلال مواجهة وست هام في الدوري

صلاح
صلاح

وقعت مشادة بين يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول ومحمد صلاح لاعب الفريق وقائد المنتخب الوطني، أثناء مشاركة الأخير في المباراة التي تجمع الريدز بـ وست هام في الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج.

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ورصدت الكاميرا الناقلة للمباراة وقوع مشادة بين محمد صلاح ويورجن كلوب في الدقيقة 77 أثناء مشاركة محمد صلاح في اللقاء.


سجل أنطونيو هدف التعادل لفريق وست هام يونايتد أمام ليفربول في الدقيقة 77 من المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب لندن الأولمبي، في الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج -، لتصبح النتيجة 2-2.

وفور استقبال ليفربول هدف التعادل أمام وست هام قام يورجن كلوب بإشراك محمد صلاح قائد المنتخب الوطني.

مباراة ليفربول ووست هام يونايتد 
وسجل ثنائية وست هام كل من أنطونيو وجارود بوين، بينما سجل ثنائية ليفربول كلا من:  كودي جاكبو مهاجم ليفربول هدف فريقه الثاني في مرمى وست هام يونايتد في الدقيقة 65 لتصبح النتيجة 2 -1 لصالح ليفربول.

وكان أندرو روبرتسون الظهير الأيسر لفريق ليفربول الإنجليزي، قد أحرز هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 49 من عمر الشوط الثاني في مرمى وست هام في المباراة المقامة، على ملعب لندن الأولمبي، في الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج - بتقدم وست هام بهدف دون رد.

وكان الشوط الأول بين ليفربول ووست هام يونايتد في المباراة المقامة، على ملعب لندن الأولمبي، في الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج - قد انتهى بتقدم وست هام بهدف دون رد.

واستمر التعادل السلبي بين الفريق حيث حاول لاعبو ليفربول خلال الـ 30 دقيقة تسجيل أولى الأهداف ولكن تألق حارس مرمى وست هام منع مهاجمي الريدز من الوصول إلى شباكه.

ومع الدقيقة 44 أحرز جارود بوين هدف وست هام في الدقيقة 44 لينتهي الشوط الأول بتقدم  أصحاب الأرض بهدف دون رد قبل أن يحرز روبرتسون هدف التعادل في الدقيقة 49 وجاكبو في الدقيقة 65

ويحتل ليفربول المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 74 نقطة، بفارق 3 نقاط عن آرسنال المتصدر، ونقطتين عن مانشستر سيتي (الذي له مباراة مؤجلة)، فيما يأتي فريق وست هام يونايتد في المركز الثامن برصيد 48 نقطة

ليفربول

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