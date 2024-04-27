مصر المؤمنة|صدى البلد في جولة داخل مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية "P1"

مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية "P1".. في ظل عالم يموج بالمخاطر والحروب السيبرانية؛ كان لابد لمصر أن تتخذ خطوات من أجل حماية بيانات مؤسستها وربط وزاراتها وأجهزتها المختلفة عبر شبكة قومية موحدة مؤمنة ضد أي مخاطر أو هجمات الكترونية.

وكانت إحدى هذه الخطوات تمثلت فى إنشاء مركز البيانات والحوسبة السحابية "P1" كأول مركز يقدم خدمات "تحليل ومعالجة البيانات الضخمة - الذكاء الاصطناعى" فى مصر وشمال أفريقيا طبقاً لأحدث التقنيات العالمية، والذي جه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشائه عام 2023.

مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية "P1"

وقد تم دمج مركز البيانات والحوسبة السحابية "P1" بخدماتها الحديثة بـ الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة من الجيل الرابع والخامس التي تقدم الخدمات الحكومية على منصة واحدة والتى تم إطلاق خدماتها خلال عام 2022، وذلك للخروج بنموذج أكثر نجاحا واستكمالا لنفس المحور التكنولوجى باستحداث خدمات الذكاء الاصطناعى والبيانات الضخمة ومنصة إنترنت الأشياء وتوصيلها بطريقة مؤمنة وسريعة إلى متخذي القرار لإرضاء المواطنين.

إنشاء مركز البيانات والحوسبة السحابية "P1" يأتي في إطار خطة الدولة مصر فى التحول الرقمى وارضاء المواطنين وتحسين الخدمات الحكومية المقدمة اليهم.

مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية "P1"

مركز البيانات والحوسبة السحابية "P1"

ويهدف إنشاء مركز البيانات والحوسبة السحابية "P1" إلى الآتي:

العمل على تقديم التطبيقات الحرجة والمدفوعات والتطبيقات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة لصناعة القرار على كافة المستويات بالإضافة إلى عمله كبديل نشط لمـركز البيانات الحكومي بالعاصمة الإدارية

إستخدام تكنولوجيا الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة في تحليل البيانات الحكومية.

العمل كـمركز وطني موحد لبيانات التعافي من الكوارث.

توطين استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى فى القطاع الحكومى.

توفير كافة البيانات الدقيقة والموقوتة للجهات الحكومية.

تحليل البيانات الضخمة للجهات الحكومية.

توفير الإدارة والتشغيل الذاتي ، والحفاظ على الخصوصية المصرية كمشروعات الموانئ الذكية التى تساعد على تسهيل حركة الاستيراد والتصدير.

مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية "P1"

صدى البلد في جولة داخل مركز البيانات والحوسبة السحابية "P1"

وكان لـ "صدى البلد" جولة داخل مركز البيانات والحوسبة السحابية "P1" الذي يقع على "طريق القاهرة / العين السخنة" والذي يعمل على تعزيز الريادة المصرية إقليمياً ودولياً كذلك ترسيخ مكانة مصر كممر رقمى لنقل البيانات وقيادة أسواق مراكز البيانات في الشرق الأوسط وأفريقيا إرتباطاً بموقع مصر الذى يتوسط العالم.

الصرح الوطني الضخم تحدث عنه المهندس عمرو فاروق رئيس اللجنة الفنية الدائمة لمشروع الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة والذي أوضح أن مساحة مركز البيانات والحوسبة السحابية "P1" تبلغ 23500 م2، تم إستغلال 10000م2 للإنشاءات الحالية والباقى للتوسعات المستقبلية، حيث اشتركت في بناء الصرح الوطني أكثر من 15 شركة محلية وعالمية بمساهمة أكثر من 1200 مهندس وعامل بأكثر من 5000 ساعة عمل.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ "البلد" أن مركز البيانات والحوسبة السحابية "P1" يتكون من: “مبنى الإدارة والتشغيل والتأمين - معدات الحوسبة السحابية- قاعة الحلول الفنية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي - مركز التحكم التبادلى للشبكة الوطنية للطوارئ".

مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية "P1"

وللحديث أكثر عن مركز البيانات والحوسبة السحابية "P1" قال المهندس جابر مدبولي مسؤل التخطيط في المركز أن الحوسبات السحابية تتميز عن مراكز البيانات التقليدية بقدرتها على مشاركة الموارد إفتراضياً وتوفير التقنيات الحديثة لتقديم خدمات أكثر وسعات تخزين مرنة.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن المركز يقدم المركز خدماته طبقاً لثلاث مناطق للبيانات هي: "منطقة البيانات الخاصة وعالية الحساسية - منطقة البيانات الحكومية - منطقة البيانات العامة لتكون منصة لتفاعل المواطنين في تقديم خدمات الجهات الحكومية"، موضحا إن إنشاء هذا المركز يمثل طفرة في عالم البيانات في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا.

مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية "P1"

في ذات السياق، قال المهندس ياسر محمد شلبي أحد المسؤولين في مركز البيانات والحوسبة السحابية "P1" أن خدمات مركز البيانات والحوسبة السحابية "P1" تتنوع كالتالي: "أكثر من 40 خدمة سحابية حديثة - وتحليل الكم الهائل من البيانات - والذكاء الاصطناعي - ومنصة انترنت الأشياء - و تبادل البيانات الحكومية".

وأضاف في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن هناك تعاون مع الشركاء فى مجال التدريب والابتكار المشترك كالتالى: "منصة تعليمية رقمية شاملة لأكثر من 30 مسار ومواد تعليمية وإعتماد أكثر من 15 تقنية مختلفة - برنامج تدريبي لأكثر من 1300 ساعة لتقنيات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعى - الإبتكار والتطوير المشترك لنموذج ASR المـصرى والذي يتمثل في تحويل الصوت الى نص مكتوب باستخدام أكثر من 40 لهجة مصرية، أكثر من 4 خوارزميات تحليلية ذكية للفيديو - ومنصة تبادل البيانات لدعم متخذ القرار".

مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية "P1"

خدمات لا متناهية لمركز البيانات والحوسبة الحسابية "P1"

وأثناء جولة "صدى البلد" داخل مركز البيانات والحوسبة السحابية "P1"، كشف المسؤولون عن الخدمات التي يقدمها المركز للجهات الحكومية والقطاع الخاص وهي:

القطاع الصحي:

نظام المعلومات الصحية وإدارة المستشفيات مركزياً لتسهيل دورة المرضى داخل المستشفيات.

تنفيذ ملف طبى موحد للمرضى.

تحويل الاشاعات من ثنائية الابعاد الى ثلاثية الابعاد لتسهيل اعمال التشخيص ومساعدة الفرق الطبية.

استخدام منصة انترنت الأشياء للسيطرة على اسرة الرعايات والحضانات

التقارير المميكنة.

متلقى البلاغات المميكن "CAD".

ميكنة سيارات الإسعاف لتحسين الخدمات الاسعافية المقدمة للمواطنين من خلال متابعة اسلوب السائقين والمسعفين بإستخدام كاميرات التعرف على السلوك الخاطئ وارسالها فورا واتوماتيكيا لغرفة العمليات المركزية.

حـصر واستدامة الأصول.

تسهيل دورة عمل القوافل الطبية وربطها بالمستشفيات فى ذات نطاق العمل.

في مجال العدل والتقاضي:

تسهيل اجراءات التقاضى

تحويل المحاكم الاقتصادية والمدنية الى محاكم ذكية

الرؤية المستقبلية للاستفادة من مركز البيانات والحوسبة السحابية "P1"

العدالة الذكية

تسهيل إجراءات العدالة المصرية وإجراءات التقاضى

في قطاع المدن الذكية:

تحسين قدرات إدارة المدينة ومستويات خدمة المواطنين

بناء شبكة فيديو وطنية لتقليل معدل الجريمة والحوادث المرورية

إدارة الأزمات والطوارئ

تحسين القدرات الوطنية للاستجابة للطوارئ والحد من الخسائر

العوائد الفنية والمالية المتوقعة من إتاحة الجزء الاستثماري:

تعزيز الدور المحوري للدولة المصريـة على المستوى الإقليمى

تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل ، وتعزيز الإبتكار فى صناعة التكنولوجيا المحلية

توفير التكاليف المالية اللازمة لأعمال الصيانة والتشغيل

مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية "P1"

مراكز البيانات والحوسبات السحابية

تعتبر مراكز البيانات والحوسبات السحابية هى جوهر التحول الرقمى وأحد أهم الأعمدة التى يرتكز عليها الإقتصاد العالمى حالياً، كما أنها أضافت أفاقاً جديدة لريادة الأعمال فى كافة المجالات والصناعات، وخلقت فرص جديدة للجمع بين عدة مجالات فى بيئة عمل واحدة.

مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية "P1"

على مدار أعوام كان للمصريين حلما وهو الحفاظ على بيناتهم والحصول على خدماتهم بصورة مؤمنة وسريعة وبشكل في ظل عالم متغير وسريع التكنولوجيا هي من تتحكم فيه؛ إلا أن أحلام المصريين أصبحت حقيقية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي حقق المستحيل في زمن قياسي.