السفير المصري في مالابو يلتقي مع وزير خارجية جمهورية غينيا الاستوائية

التقى السفير حداد عبد التواب الجوهري، سفير جمهورية مصر العربية في مالابو، مع وزير خارجية جمهورية غينيا الاستوائية سيمون أويونو إيسونو أنغي، حيث تم تناول عدد من موضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين، والزيارات الجاري التباحث بشأنها، إضافة إلى التنسيق بين البلدين في المحافل والمنتديات الإقليمية والدولية، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية في العديد من مجالات التعاون المشترك.



ووجه السفير الجوهري الشكر إلى الوزير سيمون على دعم بلاده للترشيحات المصرية في المحافل الإقليمية والدولية في إطار العلاقات المتميزة بين البلدين. وأطلع السفير المصري وزير الخارجية الاكواتوري على الجهود الجارية لتعزيز التعاون الثنائي في المجال الطبي وبدء توافد أطباء مصريين للعمل في غينيا الاستوائية في مختلف التخصصات، إضافة إلى التعاون في مجال الأدوية والمستلزمات الطبية.

واستعرض كذلك نتائج الاجتماعات التي عقدت بين مسئولي البلدين في هذا الصدد، فضلاً عن توجيه دعوات لعدد من المسئولين من غينيا الاستوائية للمشاركة في المعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي Africa Health Excon والمقرر اقامته خلال الفترة من ٤-٧ يونيو ٢٠٢٤ بمركز مصر للمعارض الدولية.

من جانبه، أكد الوزير Simeón على اعتزاز بلاده بالعلاقات مع مصر، وحرصها على تعزيز التعاون الثنائية والاستفادة من الخبرات وإمكانيات المصرية في شتى المجالات الطبية، والزراعية، والصناعية.