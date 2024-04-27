قرار مفاجئ من كولر تجاه لاعبي الأهلي قبل نهائي افريقيا

يلجأ مارسيل كولر المدير الفني للأهلي لسياسة التدوير بين اللاعبين خلال المباريات القادمة لتفادي ضغط المباريات الكبير والتعامل مع خوض كم هائل من المباريات في وقت زمني قصير.

وكتب أحمد حسن نجم الكرة المصرية السابق عبر حسابه علي فيسبوك "مصدر بالأهلي : كولر سيقوم بتطبيق سياسة التدوير بين اللاعبين في مباريات الدوري القادمة لتجهيز الجميع لنهائي إفريقيا"



حقق فريق الأهلي الفوز على مازيمبي الكونغولي بثلاثية دون رد خلال المواجهة التي أقيمت بينهما في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا امس الجمعة في ملعب ستاد القاهرة الدولي، ليتأهل الأحمر إلى النهائي مستفيدًا من تعادله سلبيا في الذهاب.



من المقرر أن تقام مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم السبت الثامن عشر من مايو القادم، لمباراة الذهاب فى بطولة دورى الابطال، على أن تكون مباراة الإياب يوم السبت 25 من نفس الشهر.

