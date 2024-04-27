بيان عاجل من الترجي التونسي قبل مواجهة الزمالك في بطولة اليد

قبل المواجهة الحاسمة في نهائي بطولة كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد بين الترجي التونسي والزمالك المصري، أصدرت إدارة الترجي بيانًا رسميًا لجماهير الفريق.

في هذا البيان، طالبت الإدارة الجماهير بضبط النفس وعدم الخروج عن النص في صالة وهران، وعدم إشعال الشماريخ والألعاب النارية، حرصًا على عدم تعريض النادي لأي عقوبات.

موعد مباراة الزمالك والترجي

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية بين الزمالك والترجي في تمام الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على صالة المركب الأولمبي في مدينة وهران الجزائرية.

وستكون قناة أون تايم سبورتس 2 الناقلة للقاء المرتقب، حيث سيتابع عشاق اللعبة أحداث النهائي الحماسي عبر شاشاتهم.