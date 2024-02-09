النقد العربي: ارتفاع الإنفاق العام لدول المنطقة إلى 957.5 مليار دولار في 2022

كشف صندوق النقد العربي عن ارتفاع إجمالي الإنفاق العام للدول العربية مجتمعة بنسبة 9.8 في المائة إلى 957.5 مليار دولار في 2022، مقارنة بنحو 878.9 مليار دولار في 2021.

وأوضح صندوق النقد العربي، في التقرير الاقتصادي العربي الموحد، أن الإنفاق الجاري في الدول العربية ارتفع بحوالي 9.9 في المائة ليصل إلى 824.6 مليار دولار في 2022، مقارنة بنحو 750.7 مليار دولار في 2021، بينما زاد الإنفاق الرأسمالي بنحو 3.6 في المائة إلى 132.5 مليار دولار.

وأشار التقرير إلى أن الموازنة العامة المجمعة للدول العربية كمجموعة سجلت فائضاً بلغ حوالي 119.6 مليار دولار في عام 2022، مقارنة بعجز بلغ 62.5 مليار دولار في عام 2021.

ولفت التقرير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية بالأسعار الثابتة ارتفع بنحو 6 في المائة في عام 2022، بعد أن بلغ 3.6 في المائة في عام 2021، بينما بلغ نموه 24.6 في المائة بالأسعار الجارية بالمقارنة مع عام 2021.

نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي

ووفق التقرير زاد متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنحو 22.1 في المائة مرتفعاً من حوالي 6993 دولارا عام 2021، إلى 8563 دولارا في عام 2022.