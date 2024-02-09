روسيا تشكر الإمارات بعد عودة 100 عسكري من أوكرانيا

ذكرت وزارة الخارجية الروسية، أن روسيا تعرب عن امتنانها لدولة الإمارات؛ لمساعدتها في إعادة 100 عسكري محتجزين لدى أوكرانيا.

وجاء في بيان الخارجية الروسية، اليوم الجمعة،: "نعرب عن امتناننا لدولة الإمارات العربية المتحدة لمساعدتها في تنظيم عودة العسكريين الروس"، بحسب ما أورده موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

يشار إلى أن الروس المفرج عنهم، موجودون بالفعل في موسكو، حيث يتلقون المساعدة الطبية والنفسية اللازمة.

وفي وقت سابق، أُشير إلى أنه نتيجة للمفاوضات التي جرت في 8 فبراير، أعيد إلى روسيا 100 عسكري روسي كانوا في خطر مميت في الأسر الأوكراني.

ونشرت وزارة الدفاع الروسية، مقطع فيديو، لجندي روسي تم إنقاذه من الأسر الأوكراني.