ياسمين صبري تشارك حالة جديدة لها عبر إنستجرام

شاركت الفنانة ياسمين صبري صورة جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الأستوري.

وظهرت الفنانة ياسمين صبري في الصورة بإطلالة متميزة، مرتدية فستان أسود مجسم، ومعتمدة علي الميكب الهادي الذي أبرز جمال وجهها، وإنسدال خصلات شعرها السوداء.

كما أوضحت الصورة أن الفنانة ياسمين صبري في أحد الحفلات تحتفل بالتورته والشمع.

طرحت الشركة المنتجة البوستر الدعائى لمسلسل ياسمين صبري المقرر عرضه فى موسم رمضان 2024 والذى يحمل اسم رحيل.



وظهرت ياسمين صبري فى البوستر بشخصيتن مختلفتين وهو مسلسل مكون من 15 حلقة ومن إخراج إبراهيم فخر.

وتعود الفنانة ياسمين صبري لموسم دراما رمضان 2024 بمسلسل “رحيل”، من تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج إبراهيم فخر.

مسلسل ياسمين صبري الجديد يقدم من خلال 15 حلقة ويعرض خلال شهر رمضان، بعدما شاركت في رمضان 2020 بمسلسل فرصة تانية.