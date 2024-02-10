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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو| علي الدين هلال: السيسي أنقذنا من حرب أهلية وحكم الإخوان .. رئاسة الجمهورية ترد على مزاعم بايدن بشأن معبر رفح

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج الـ توك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المختلفة والمتنوعة، ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:


مصطفى كامل: كتبت فيلم نور الرئيس قبل تولي منصب نقيب الموسيقيين
كشف الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، عن دوره في فيلم «نور الرئيس» وسبب ابتعاده خلال الفترة الماضية عن السينما ورفض العديد من الأدوار.



سكان العجوزة في مرمى نيران حمو بيكا.. ما فعلت المباحث والحي؟
كشف الإعلامي محمد موسى، تفاصيل إزالة أجهزة الأمن لـ روف خاص بمؤدي المهرجانات حمو بيكا، وذلك بسبب ازعاج الجيران منه في العجوزة.



علي الدين هلال: السيسى أنقذنا من حرب أهلية وحكم الإخوان 300 عام
قال الدكتور علي الدين هلال، المفكر السياسي، لولا تولي الرئيس السيسي وزارة الدفاع في عهد الإخوان لحكموا مصر 300 سنة مقبلة.



ضياء رشوان يشيد ببيان الرئاسة بعد تصريحات بايدن
أثنى الدكتور ضياء رشوان، رئيس هيئة الاستعلامات، على بيان رئاسة الجمهورية للرد على تصريح الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن الأوضاع في غزة، مؤكدا أن مصر أعلنت منذ أيام إجمالي الشاحنات والخيام والمساعدات الطبية والأفراد الذين عبروا.

 


آمال ماهر: سعيدة بالتطور في المملكة..والفعاليات العالمية على أرض عربية تدعو للفخر
استضاف الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، الفنانة آمال ماهر، والتي كشفت تفاصيل جديدة عن ألبوم غنائي جديد لها.


حقيقة اختفاء أم مصرية في سويسرا خلال رحلة استعادة بناتها من طليقها|تفاصيل مؤلمة
كشف أحمد مجدي، شقيق مريم مجدي الأم المختفية فى سويسرا، تفاصيل وحقيقة إختفائها خلال رحلة إستعادتها لبناتها من طليقها، قائلا: “أختي مخطوفة فى سويسرا منذ 9 أيام ولا نعرف عنها أى شئ.. وتواصلت مباشرة مع السفارة المصرية هناك ومشكورين تجاوبوا معي بسرعة.. ولكن نحن متأخرين كتير”.



الحكومة أقوى ولا مدرسة؟.. خالد أبو بكر يوجه رسالة قوية لوزير التعليم
استعرض الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، شكوى إحدى أولياء الأمور، بشأن دفع المصروفات الدراسية لإحدى المدارس في مدينة 6 أكتوبر بالجنيه الإسترليني، مطالبًا وزير التربية والتعليم بالكشف عن حقيقة إصدار إيصالات بالجنيه الإسترليني.



تهجير الفلسطينيين لن يحدث.. رئاسة الجمهورية ترد على مزاعم بايدن بشأن معبر رفح
أكد السفير أحمد فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن مصر تريد فتح معبر رفح وإدخال المساعدات منذ أول لحظة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.



مصطفى بكري: كلنا ثقة في الجيش المصري وقدرته على رد أي تهديد
حذر الإعلامي مصطفى بكري، من الخطر الذي قد يحدث لاتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل، بسبب دولة الاحتلال.


بيخرف.. خالد أبو بكر ينتقد تصريحات "بايدن": مصر ليست في موقف دفاع
أشاد الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، ببيان الرئاسة المصرية، على تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن المتعلقة بمعبر رفح، مشيرًا إلى أن الرد المصري جاء سريع وعلى قدر المستوى.

نقيب الموسيقيين السيسي رئاسة الجمهورية

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