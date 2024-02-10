مصطفى كامل: كتبت فيلم نور الرئيس قبل تولي منصب نقيب الموسيقيين

كشف الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، عن دوره في فيلم «نور الرئيس» وسبب ابتعاده خلال الفترة الماضية عن السينما ورفض العديد من الأدوار.

وقال الفنان مصطفى كامل، خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج سبوت لايت المذاع على قناة صدى البلد، إنه كتب فيلم «نور الرئيس» قبل تولي منصب نقيب الموسيقيين، لافتا إلى أنه سعيد بالعودة للسينما بعد سنوات طويلة، مع طاقم عمل يشهد قامات كبيرة وعلى رأسهم لطفي لبيب.

قيمة فنية

وشدد مصطفى كامل على أنه رفض العمل في أدوار عديدة السنوات الماضي؛ بسبب عدم ملائمتها لقيمته الفنية.



بدوره، علق الفنان أمير شاهين على مشاركته بفيلم نور الرئيس قائلا: سعيد بالمشاركة في الفيلم، والفنان لطفي لبيب كبيرنا ومحظوظ اني أشاركه العمل.

وتابع أمير شاهين: بقول لمصطفى كامل عودة حميدة، وسعيد بالعمل مع عمرو عبد الجليل ومحمد سليمان.

