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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سكان العجوزة في مرمى نيران حمو بيكا.. ما فعلت المباحث والحي؟

حمو بيكا
حمو بيكا

كشف الإعلامي محمد موسى، تفاصيل إزالة أجهزة الأمن لـ روف خاص بمؤدي المهرجانات حمو بيكا، وذلك بسبب ازعاج الجيران منه في العجوزة.
 

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مش هكمل.. حمو بيكا يفجر مفاجأة حول مسيرته الفنية


وأوضح محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أن قوة أمنية بقيادة المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم العجوزة، ومأمورية تابعة لحي العجوزة التابع لمحافظة الجيزة، شنت حملة لإزالة جمالون - روف - بناه مؤدي المهرجانات حمو بيكا بالطابق الخامس داخل العقار الذي يقيم به بمنطقة المهندسين.


وأشار "موسى"، إلى أن تحريات الأجهزة الأمنية، كشفت أن مؤدي المهرجانات انشأ "الروف" بالطابق الخامس من أجل إقامة حفلات خاصة بالمقربين منه، حيث يقيم حمو بيكا تلك الحفلات في منتصف الليل وحتى الصباح، والأصوات تكون مرتفعة للغاية، على حد وصف شاهد العيان.  
 

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