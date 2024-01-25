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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مش هكمل.. حمو بيكا يفجر مفاجأة حول مسيرته الفنية

حمو بيكا
حمو بيكا

أوضح مؤدي المهرجانات الشعبية حمو بيكا رأيه في استكماله مشواره الفني، مشيرًا إلى أنه لن يستمر في مشواره الفني بعد ما يقرب من عشر سنوات.

وقال حمو بيكا خلال لقائه مع الإعلامي هيثم بسّام في برنامج ورقة في ملف عبر شاشة قناة النهار: بحلم أكون مرتاح ومستور بس ومش هكمل كل الغنا ده طول الـ 10 سنين جايين ومحتاج اعمل مصلحة عشان أفضل في الحتة اللي أنا فيها.

وأضاف: وشوفت كتير فنانين مش معاهم ومش عاوز أوصل للمرحلة ديه، ويبقى أنا مش هقعد هنا لو وصلت للمرحلة ديه، وهكافح ولسه فيا نفس وهكمل المشوار.

أما عن خوضه مجال التمثيل، أردف حمو بيكا: هعمل مسرحية بإذن الله في شهر مارس الجاي في السعودية، أنا ورامز جلال، ولو دخلت مجال التمثيل هنجح طبعًا، بس اتحط في المكانة والحتة بتاعتي، والناس طالبة مني إني أمثل.

وعن رأيه في خوض مؤدي المهرجانات الشعبية حمو بيكا لمجال التمثيل مؤخرًا في فيلم الحريفة، قال بيكا: كزبرة عنده موهبة التمثيل، ليه منقفش جمبه ونساعده يكمل في المسيرة؟

الجدير بالذكر أن الإعلامي هيثم بسّام يقدم برنامج ورقة في ملف عبر شاشة قناة النهار، ويتذاع البرنامج يوم الخميس من كل أسبوع في تمام الساعة الرابعة عصرًا.

مؤدي المهرجانات الشعبية حمو بيكا حمو بيكا رامز جلال

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