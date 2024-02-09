تهجير الفلسطينيين لن يحدث.. رئاسة الجمهورية ترد على مزاعم بايدن بشأن معبر رفح

أكد السفير أحمد فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن مصر تريد فتح معبر رفح وإدخال المساعدات منذ أول لحظة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأضاف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة “إم بي سي مصر”، مساء اليوم الجمعة، أن هناك تعاونا بين مصر وأمريكا؛ من أجل إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، متابعا أن هناك جهدا كبيرا قدمته مصر في هذا الملف.

ونوه السفير أحمد فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة “لن يحدث”، مشرا إلى أنه تم إصدار بيان رئاسي؛ للرد على مزاعم الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن معبر رفح.