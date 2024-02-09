أستاذ علوم سياسية: مصر متواصلة مع أطراف الصراع في غزة.. وبيان الرئاسة «حاسم»

قال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، إن مصر لديها مقاربة شاملة وانفتاحا على كل أطراف الصراع في غزة.

وأضاف الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن بيان الرئاسة المصرية بشأن دخول المساعدات إلى قطاع غزة؛ وضع النقاط على الحروف.

وأشار الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، إلى أن: “بيان الرئاسة المصرية جاء في توقيت مهم جدا، خاصة وأن الرئيس الأمريكي جو بايدن غير ملم بالتفاصيل، وأخطأ في أكثر من نقطة في أثناء حديثه”.

وأوضح أن: "جزءا من البيان تضمن تأكيدا على ثوابت التعامل مع قضية معبر رفح، ودخول المساعدات".