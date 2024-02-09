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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الاتحاد الأوروبي: التقارير عن هجوم عسكري إسرائيلي على رفح جنوب قطاع غزة مقلقة

هجوم إسرائيلي
هجوم إسرائيلي

أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، بأن الاتحاد الأوروبي، قال: إن التقارير عن هجوم عسكري إسرائيلي على رفح جنوب قطاع غزة «مقلقة».

 

نكبة أخرى.. الرئاسة الفلسطينية: مخطط نتنياهو بشأن رفح مقدمة لمؤامرة التهجير

أكدت الرئاسة الفلسطينية اليوم الجمعة، أن مخطط رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية لعملية عسكرية في مدينة رفح بجنوب قطاع غزة، مقدمة لتنفيذ السياسة الإسرائيلية المرفوضة التي تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.

وقالت الرئاسة الفلسطينية في بيان لها، إنها ترفض بشدة وتدين وتستنكر التصريحات التي أدلى بها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بخصوص خطط مواصلة العدوان الإسرائيلي في رفح جنوب قطاع غزة وإخلاء المواطنين الفلسطينيين منها.

واعتبرت أن ذلك يشكّل تهديدا حقيقيا ومقدمة خطيرة لتنفيذ السياسة الإسرائيلية المرفوضة التي تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأضافت الرئاسة الفلسطينية، أنها تحمل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات ذلك، كما تحمل الإدارة الأمريكية مسؤولية خاصة، مشددة على خطورة مثل هذه السياسة التدميرية.

وأكدت الرئاسة أن الشعب الفلسطيني لن يتخلى عن أرضه ولن يقبل أن يهجر من وطنه.

كما دعت الرئاسة الفلسطينية، مجلس الأمن الدولي لتحمل مسؤولياته، لأن إقدام الاحتلال على هذه الخطوة يهدد الأمن والسلم في المنطقة والعالم، وإن ذلك تجاوز لكل الخطوط الحمراء.

وأضافت: "لقد آن الأوان لتحمل الجميع مسؤوليته في مواجهة خلق نكبة أخرى ستدفع المنطقة بأسرها إلى حروب لا تنتهي".

الاتحاد الأوروبي هجوم عسكري إسرائيلي رفح قطاع غزة غزة

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