المخابرات الروسية: واشنطن لم تعرض على موسكو إجراء تحقيق مشترك في حادثة الطائرة Il-76

أكد مدير المخابرات الروسية سيرجي ناريشكين، اليوم السبت أنه لم يتلق أي مقترحات من الولايات المتحدة لإجراء تحقيق مشترك في حادث تحطم طائرة من طراز Il-76 في منطقة بيلجورود، والتي أسقطها عسكريون أوكرانيون.

وأكد ناريشكين، أن أجهزة المخابرات في روسيا والولايات المتحدة، حافظا على الاتصالات بينهما، بحسب ما أورده موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

واكتشفت لجنة التحقيق أن الأسلحة الصاروخية المضادة للطائرات التي تم منها الهجوم كانت موجودة في قرية ليبتسي بمنطقة خاركوف وتبين خلال التحقيق أن الطائرة أسقطتها منظومة باتريوت الأمريكية.

وقد تم بالفعل التعرف على رفات الضحايا، وتم العثور على أكثر من 670 قطعة من الجثث في موقع التحطم، كما تمت مصادرة وثائق شخصية محفوظة جزئيًا.

وكان على متن الطائرة ستة من أفراد الطاقم و65 عسكريًا من القوات المسلحة الأوكرانية للتبادل وثلاثة عسكريين روس يرافقونهم.

وفي 8 فبراير الجاري، أكد مسؤولون أمريكيون لصحيفة نيويورك تايمز، شريطة عدم الكشف عن هويتهم، أن القوات الأوكرانية استخدمت نظام صواريخ باتريوت لإسقاط الطائرة.