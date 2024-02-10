"بنها الأهلية"تفوز بالمركز الثاني فى بطولة الجامعات المصرية 51 للووشو كونغ فو

كرم الدكتور جمال السعيد رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية والدكتور جمال سوسه القائم بعمل رئيس الجامعة الطالب محمد هشام محمد بالفرقة الأولى بكلية الهندسة لحصوله علي المركز الثانى والميدالية الفضية فى بطولة الجامعات المصرية والمعاهد العليا 51 "للووشو كونغ فو" وزن 48 كجم.



جاء ذلك بحضور الدكتور محمد سعيد مدير برنامج كلية الهندسة ، والدكتور حسين المغربى مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة ، والأستاذة سامية عبدالحميد القائم بعمل أمين الجامعة ، والمهندسة دينا النجار منسق الأنشطة الطلابية بكلية الهندسة.



وقدم رئيس مجلس الأمناء والقائم بعمل رئيس الجامعة التهنئة للطالب الفائز ، مؤكدين حرص الجامعة على الاهتمام بالأنشطة الرياضية والطلابية والمشاركة في مثل تلك الفعاليات واللقاءات من أجل تعزيز روح المنافسة والتعاون والتفاعل الإيجابي بين الطلاب.