هجوم مسلح خلال تجمع انتخابي لحزب العدالة والتنمية التركي

أفادت وسائل إعلام تركية، بإصابة امرأة جراء هجوم مسلح خلال فعالية لحزب العدالة والتنمية في إسطنبول.

وحسب صحيفة "صباح" التركية، تعرض المرشح لرئاسة بلدية كوتشوك شكمجة، مرشح حزب العدالة والتنمية، عزيز ينياي، لهجوم مسلح أثناء قيامه بحملته الانتخابية، حيث أصيبت امرأة في الهجوم.

وقال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية عمر جيليك في بيان: "نحن ندين هذا الهجوم. يتم ذلك بجوار موقع الانتخابات. نحن بحاجة إلى رؤية نتائج عمل قسم الشرطة على خلفية الهجوم. تركيا بلد آمن".

وأكد وزير الداخلية التركي علي يرليكايا فتح تحقيق واسع النطاق في الهجوم.