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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مليون جنيه..

أوهم ضحاياه بأرباح 5% .. ضبط مستريح المستلزمات الطبية بسوهاج

صدى البلد

تمكن ضباط مركز شرطة سوهاج، بالتعاون والاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد، من ضبط مندوب مبيعات بشركة خاصة لبيع الجملة والتوزيع، في نهاية الثلاثينيات من العُمر؛ إثر استيلائه من 5 مواطنين على مليون جنيه.

وذلك بزعم استثمارها وتوظيفها في مجال تجارة المستلزمات الطبية مقابل حصولهم على أرباح شهرية تقدر بـ5% من قيمة رأس المال إلا أنه توقف عن سداد أصول المبالغ المالية وأرباحها واستولى عليها دون رد.

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تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بورود إشارة من الادارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد، يتضمن بلاغ المدعو (حامد م ا ا- 48 سنة- سائق- و5 آخرين- مقيمين دائرة مركز سوهاج).

يفيد بتضررهم من المدعو (محمد م ا ا- 37 سنة- مندوب مبيعات بالشركة خاصة لتجارة الجملة والتوزيع- ويقيم دائرة المركز)؛ إثر استيلائه منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها مليون جنيه بزعم إستثمارها وتوظيفها في مجال تجارة المستلزمات الطبية مقابل حصولهم علي أرباح شهريه تقدر بـ5% من قيمة رأس المال إلا أنه توقف عن سداد أصول المبالغ المالية وأرباحها واستولى عليها دون رد.

وعقب استصدار إذن النيابة العامة، تم ضبط المتهم وبمواجهته اقر بإرتكاب الواقعة وتعهد برد المبالغ المالية، كما حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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