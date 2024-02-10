عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أوهما سائق توك توك بتوصيلهما .. المشدد 10 سنوات لمتهمين في سوهاج

أوهما سائق توك توك
أوهما سائق توك توك بتوصيلهما.. المشدد 10 سنوات لمتهمين

عاقبت محكمة جنايات سوهاج، مساء اليوم، متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات لاتهامهما بسرقة المجنى عليه بالإكراه وتحت تهديد السلاح بدائرة مركز أخميم.

اقرأ ايضًا : 

txt

رفض دفع الإتاوة فأنهوا حياته.. مصير 4 متهمين في يد العدالة غدًا

txt

حوادث ليلية| مصرع صغير.. وإصابة 4 بالظهير الصحراوي .. وكسر لمواطن على طريق الواحات

txt

سحر وشعوذة وأحبال وأجولة .. اعترافات مثيرة لعصابة التنقيب عن الآثار

txt

قطعة أرض بالإسكندرية.. حكم نهائي بالحفاظ على مليار جنيه من المال العام

تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز أخميم عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا من المجنى عليه أنه أثناء استقلاله التوك توك مع المتهمين لنوصيله إلى أحد الأماكن وفى الطريق العام أشهرا في وجهه سلاح أبيض واستوليا منه على نقوده وهاتفه المحمول بالإكراه.

اقرأ ايضًا : 

txt

تزوير خطابات عدادات المياه في طهطا.. حكم رادع من محكمة جنايات سوهاج

txt

وزع الحشيش على الشباب في أخميم.. حكم رادع لتاجر المخدرات بسوهاج

txt

تحرك عاجل من النيابة الإدارية ضد مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية.. خاص

txt

مستند.. ننفرد بنشر قرارات النيابة الإدارية في مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية

txt

تمويل جماعة إرهابية .. محاكمة 22 متهمًا بـ«الهيكل الإداري للإخوان» غدًا

txt

النيابة الإدارية تستكمل مقابلات المتقدمين لـ وظيفة معاون في هذا الموعد

وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

محكمة جنايات سوهاج السجن المشدد 10 سنوات حادث سرقة بالإكراه سرقة بالاكراه سرقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار يواصل التراجع في السوق السوداء وهذا ثمنه الآن مقابل الجنيه

400 جنيه في يوم|الذهب يخالف التوقعات بقفزة جديدة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

شقيق مريم مجدي المختفية في سويسرا: عثرنا علي جثة أختي

4 بنوك ترفع سعر الفائدة.. تعرف على التفاصيل واعرف فلوسك هترجع كام

انخفضت 10 جنيهًات.. تحرك أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق

سعر الدولار اليوم السبت 10-2- 2024 مقابل الجنيه المصري

صدام وأزمة بين إدارة الأهلي وكولر بسبب أكرم توفيق

بعد قرار رفع الأجور| موعد زيادة الحد الأدنى للقطاع الخاص

ترشيحاتنا

صدارة الدوري الإسباني في خطر| ورطة ريال مدريد قبل مواجهة جيرونا

دار الإفتاء المصرية تبدأ استطلاع رؤية هلال شهر شعبان 2024 |شاهد

غدًا أول أيامه.. دولة عربية تعلن ثبوت رؤية هلال شعبان

دعاء شهر شعبان .. كلمات احرص عليها قبل قدوم رمضان

مصرع عنصر من حزب الله في قصف إسرائيلي جنوب بيروت

إسرائيل تمنع وصول إمدادات الأمم المتحدة الغذائية إلى سكان غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رمضان 2024| نيرمين الفقي من داخل كواليس مسلسل "محارب"

طريقة عمل كيكة شرائح التفاح| لذيذة وغير تقليدية

وزير الدفاع ونظيره البلغاري يبحثان تداعيات الأوضاع بالمنطقة وانعكاسها على الشرق الأوسط

صابرين: أم عصام عمر مفاجأة للجمهور في رمضان بمسار إجباري.. ودكتورة نفسية قادتني إلى إقامة جبرية| حوار

فيديو

وزير الدفاع ونظيره البلغاري يبحثان تداعيات الأوضاع بالمنطقة وانعكاسها على الشرق الأوسط

جدول جديد لتخفيف أحمال الكهرباء في رمضان.. اعرف موعد تطبيقه

لا تنخدعوا.. تحذير عاجل من الأرصاد لـ المواطنين.. تفاصيل

الأم الوطواط.. قصة سيدة تأوي 1600 خفاش في منزلها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف نادي يكتب: صراع الروس والأوكران 

هند عصام تكتب: ابحث عني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا سيادة الرئيس .. أسعدت الملايين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 17

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: القانون رقم 3 لسنة 2024 لبتر المفسدين

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: المخبب شيطان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حتى الماشية يا ليشع !!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نفوس غير سوية وقلوب حاقدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ