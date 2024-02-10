أوهما سائق توك توك بتوصيلهما .. المشدد 10 سنوات لمتهمين في سوهاج

عاقبت محكمة جنايات سوهاج، مساء اليوم، متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات لاتهامهما بسرقة المجنى عليه بالإكراه وتحت تهديد السلاح بدائرة مركز أخميم.

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تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز أخميم عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا من المجنى عليه أنه أثناء استقلاله التوك توك مع المتهمين لنوصيله إلى أحد الأماكن وفى الطريق العام أشهرا في وجهه سلاح أبيض واستوليا منه على نقوده وهاتفه المحمول بالإكراه.

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وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.