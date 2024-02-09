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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حوادث ليلية| مصرع صغير.. وإصابة 4 بالظهير الصحراوي .. وكسر لمواطن على طريق الواحات

حوادث ليلية.. مصرع
حوادث ليلية.. مصرع طفل وإصابة 4 بالظهير الصحراوي

أصيب شخص بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره طريق الواحات الصحراوى، وتم نقله إلى المستشفى.

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وفور تلقى بلاغ أعلى طريق الواحات الصحراوى، مفاده وجود مصادمة، وعلى الفور انتقل رجال الإسعاف لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص للطريق صدمته سيارة مسرعة، ما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات، وتم نقله إلى المستشفى، وتم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، لضبط مالك السيارة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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وعلى جانب آخر، شهد الظهير الصحراوي لمحافظة البحيرة، حادثى تصادم اليوم الجمعة، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 4 أخرين بكسور وجروح مختلفة بأنحاء الجسم، وكانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بتلك الوقائع من شرطة النجدة.

تبين بالفحص تصادم تروسيكل وموتوسيكل بدائرة مركز أبو المطامير، مما أدى إلى  إصابة 4 أشخاص بكسور وجروح مختلفة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبو المطامير لإسعافهم وتلقى الرعاية الطبية.

كما لقى طفل مصرعه إثر إصطدام سيارة مسرعة به دائرة مركز حوش عيسى، وتم نقل جثة المتوفى إلى غرفة حفظ الموتى بمستشفى حوش عيسى المركزى تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، تمهيدا لاحالتها إلى النيابة العامة  لمباشرة التحقيقات.

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