رئيس محكمة جنايات سابق عن حبس أحمد الطنطاوي: الحكم عنوان الحقيقة

أكد المستشار محمد عبد اللطيف مسعود رئيس محكمة جنايات الجيزة السابق، أن الحكم الصادر اليوم على أحمد الطنطاوي هو عنوان الحقيقة وأن المحكمة كونت رأيها الصحيح وأعطت الوصف القانوني الصحيح لحكمها مستندة فيها على مواد الاتهام الموجهة للجاني وأعضاء حملته.

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قضت محكمة جنح المطرية، مساء اليوم الثلاثاء، بحبس رئيس حزب الكرامة السابق، أحمد الطنطاوي سنة وكفالة 20 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ.

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وكانت جهات التحقيق قررت إحالة المرشح الرئاسي السابق أحمد طنطاوي ومدير حملته و21 من أعضائها للمحاكمة الجنائية بتهمة تداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة بمخالفة للقانون، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييد الطنطاوي.

وكشفت التحريات، أن المتهمين يواجهون اتهامات بـ طباعة وتداول إحدى أوراق العملية الانتخابية دون إذن السلطة المختصة في القضية المعروفة إعلاميا بـ قضية التوكيلات الشعبية.