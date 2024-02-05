زوجها يتقاضى 100 ألف جنيه شهريًا وتطالبه بالطلاق للضرر.. اعرف السبب

تقدمت ربة منزل بدعوى طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، تتهمه بالامتناع عن سداد نفقات أولادهما، وطالبت بمعاقبته في 3 دعاوي حبس بعد رفضه سداد 290 ألف جنيه متجمد نفقات.

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قالت الزوجة في دعواها أمام محكمة الأسرة، «زوجي يتقاضى شهريًا 100 ألف جنيه شهرياً من عمله كسمسار بخلاف ما يدخل له من أموال عن طريق العقار المملوك له وبالرغم من ذلك يمتنع عن رعاية أطفاله، بعد أن هجرني ورفض الرجوع لمسكن الزوجية، وعندما حاول أبنائه لقائه بمنزل عائلته طردهم، وأنهال عليهم بالسب والقذف».

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وأضافت : « زوجي أصبح يرسل لنا نفقات ضعيفة منذ نشوب الخلافات الزوجية لا تتجاوز 600 جنيه شهرياً، بما لايتناسب مع دخله لأعيش في جحيم بعد أن أصبح يلاحقني باتهامات كيديه والتهديدات للطلاق بالإبراء، ويئست من الوصول لحل ودي، بخلاف رفضه لسداد مصروفات أولاده التعليمية، وقدمت ما يفيد أنه قادر على سداد النفقات وطالبت بحسبه في 3 دعاوي قضائية، ليرد بالتشهير بي وسبي وقذفي واتهامي باتهامات باطلة».

“الطلاق للضرر ”، هى دعوى تقيمها الزوجة امام محاكم الاسرة تطلب فيها التطليق من الزوج لاستحالة العشرة والعلاقة الزوجية بينهما ، ويتعدد أنواع الاضرار الذي يمكن أن تتعرض إليها الزوجة منها السب والقذف، أو الامتناع عن الإنفاق، بسبب الضرب ، سوء العشرة ، للهجر ، لسجن الزوج ، لزواجه من أخرى لغيابه او لسفره .

ومن الأسباب الشائعة لرفض الطلاق للضرر للزوجة تتمثل فى :

١- عدم حضور الشهود

ان الشهود فى دعوى الطلاق للضرر مهمين جدا لاثبات او نفى الضرر وسواء الشهود من طرف الزوج أو من طرف الزوجة، وفى الحالتين بيكونوا مهمين جدا ويساعدو القاضى ولهم دورهم فعال فى القضية ؛وفى حالة عدم حضور الشهود بيتم غالبا خسارة الزوجة للقضية".

٢-عدم إثبات الضرر

إن الطلاق للضرر له انواع مثل الطلاق لتعدى الزوج بالضرب والطلاق لعدم الانفاق والطلاق للزواج بإخرى والطلاق للشقاق...وكل نوع من الانواع يختلف طريق اثباتها فمثلا.فى الطلاق لتعدى الزوج بالضرب بيتم اثباتها بالاضافة لاقوال الشهود المحاضر والتقارير الطبية لاثبات اصابات الزوجة ووقت الاصابة ويوم الواقعه وبالتالى عند توافق اقوال الشهود مع التقرير الطبى الذى يثبت اصابة الزوجة فى نفس يوم واقعة تحرير محضر الشرطة وهذا يعتبر اثبات قوى للزوجة ويقوى موقفها جدا فى القضية.

٣- عدم حضور الزوجة فى حالة طلب حضورها

ان حضور الزوجة فى الطلاق للضرر فى حالة طلبها من القاضى مهم جدا وهذا يعود الى ان القاضى او الحكم او الخبير النفسى يريد ان ناقش الزوجة فى سبب الطلاق ومدى الضرر الواقع عليها فى العلاقة ويفهم ويلمس طبيعة المشكلة وبالتالى عدم حضور الزوجة يعتبر تقصير منها فى القضية ويضعف موقفها.

٤-الإدعاء الباطل

إن الطلاق للضرر يعتبر من القضايا الموضوعية بشكل كبير وادعاء الزوجة لضرر معين مثل (الضرب او الهجر او الشقاق او ....) يتم التحقيق فيه لإثباته على الزوج او نفيه من الزوج ، واذا ادعت الزوجة بالباطل ادعاء غير حقيقى والزوج اثبت عكس ذلك بالتالى سيتم رفض دعوى الزوجة بالطلاق للضرر.

٥-عدم توضيح الضرر للمحكمة

عدم توضيح الضرر الواقع على الزوجة للمحكمة يعتبر اهم سبب من اسباب رفض الدعوى ، لانه من الممكن الزوجة تحضر الشهود وتقدم المحاضر و......ولم توضح سبب ضررها من الزوج وهنا يظهر دور محامي الزوجة ودور محامى الزوج فى شرح الضرر الواقع على الزوج ويستند لشهادة الشهود والمحاضر وغيره ليثبت الضرر الواقع على الزوجة وكذلك دور محامي الزوج اذا كانت الزوجة تدعى بالباطل على الزوج ان ينفى الوقائع بالإدلة والشهود .