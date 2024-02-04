أنهوا حياة نجل صاحب المال..محاكمة عصابة سرقة رواد البنوك في الجيزة غدًا

تستكمل محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار عبد الشافي السيد عثمان، غدًا الاثنين 5 فبراير، محاكمة 9 متهمين بقتل شخص لسرقة أموال سحبها والده من ماكينة صراف آلى بالعمرانية.

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كشفت التحقيقات عن أن المتهمين الـ 9 تعقبوا "م. م" بعدما سحب أموال من ماكينة سحب أموال، وذهبوا خلفه لسرقته، وكان مع الرجل ابنه "ياسر. م"، وفى مكان ما استل أحد المتهمين بندقية آلية ووجهها في وجه الرجل وابنه وطالبوهما بالنزول من السيارة التى كانا يستقلانها وعندما اعترض الابن أطلق عليه حائز السلاح النار وأرداه قتيلا وفر و باقى المتهمين.

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وشملت قائمة الاتهامات الموجهة لـ 9 متهمين تورطهم فى وضع خطط إجرامية لمراقبة عملاء أحد البنوك أثناء سحبهم الأموال من ماكينات الصراف الآلى، ويستوقفونهم لسرقتهم ومن يعترض يقتلونه.

شملت الاتهامات بالنسبة لـ8 من المتهمين فى القضية رقم 16061 جنايات العمرانية لسنة 2013 ، تهمة قتل "ياسر. م" عمدا مع سبق الإصرار، لسرقه أبيه بعد سحبه أموال كثيرة من ماكينة البنك فضلا عن اتهامهم بحيازة بندقية آلية وخرطوش.

وجهت النيابة للمتهم التاسع تهمة مراقبة عملاء البنك أثناء سحبهم المبالغ من الماكينة، وفى الواقعة الماثلة اختار المتهم التاسع ضحيته وهو "م. م" لسحبه مبلغ مالي كبير، وتتبعه وأمد باقي المتهمين بالمعلومات الكافية باوصافه وعندما تمكن المتهمين من الوصول للمجني عليه اعترضوا طريقه، وأجبروه علي التوقف والنزول من السيارة تحت تهديد الأسلحة النارية، وعندما اعترض ابنه قتلوه وسرقوا المبلغ المالى، وأحالتهم النيابة العامة إلى محكمة جنايات الجيزة.