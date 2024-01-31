قرارات عاجلة من النيابة الإدارية في انفجار عقار الطالبية

انتقل فريق من النيابة الادارية الى موقع انفجار عقار بمنطقة الطالبية لاجراء المعاينة لمسرح الحادث وتحديد المسئولية الجنائية.

بناءً على توجيهات المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، حيال ما رصده مركز الإعلام والرصد بالهيئة، أجرت النيابة الإدارية بالجيزة – القسم الأول، صباح اليوم الأربعاء الموافق ٣١ / ١ / ٢٠٢٤، معاينةً لموقع العقار الكائن بشارع "المَنحَل" بمنطقة الطالبية بمحافظة الجيزة، على إثر وقوع انفجار بالعقار في ساعة مبكرة من صباح اليوم؛ أسفر عن إصابة عددٍ من المواطنين بإصابات متفرقة.

إذ قام المستشار عمرو الشرقاوي - مدير النيابة الإدارية بالجيزة – القسم الأول، على رأس فريق من أعضاء النيابة ضم كلًا من: إسلام عبد النعيم – رئيس النيابة، والسيد معتز كوكة – رئيس النيابة، و محمد معتمد – وكيل النيابة، ووفاء طنطاوي - وكيل النيابة، ومريهان خالد – وكيل النيابة، بالانتقال لموقع العقار وإجراء المعاينة ظهر اليوم.

تبين من المعاينة: أن الانفجار قد وقع أسفل العقار رقم (٨) شارع "المَنحَل" بمنطقة الطالبية في ساعة مبكرة من صباح اليوم، بمرأب مخصص لسيارات قاطني العقار، وتسبب في إصابة "١٥" مواطناً بإصابات متفرقة تم نقلهم لمستشفيات الهرم والحوامدية بعضهم في حالات حرجة ومنهم صاحب العقار، كما أسفر الانفجار عن تهدم حوائط الدور الأرضي والأول للعقار، وتضرر عقارين مجاورين له من آثار الانفجار.

كما تبين للنيابة أن منطقة الانفجار "مرأب السيارات أسفل العقار" تحتوي على عدد كبير من عبوات لمواد سائلة تستخدم في صناعة المنظفات وعدد من الملصقات الدعائية لتلك المنتجات، بخلاف بعض الأدوات والمعدات المستخدمة في التصنيع.

حيث استمع فريق النيابة الإدارية بالجيزة – القسم الأول، لأقوال رئيس حي الطالبية ونائبه، ومدير رخص المحلات بالحي، وعددٍ من المواطنين من سكان العقارات المجاورة والشهود العيان للحادث.

وقد تولت النيابة الإدارية بالجيزة – القسم الأول استكمال التحقيقات، حيث قرر السيد الأستاذ/ معتز كوكة – رئيس النيابة:

١) متابعة تنفيذ حي الطالبية لغلق الشارع من الاتجاهين، وسرعة إخلاء العقار محل الحادث والعقارات المتضررة.

٢) تكليف لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بحي الطالبية بسرعة إعداد تقرير فني شامل عن العقارات المتضررة.

وجارٍ استكمال التحقيقات.

IMG-20240131-WA0077

IMG-20240131-WA0076

IMG-20240131-WA0078

IMG-20240131-WA0075

IMG-20240131-WA0079